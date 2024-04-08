Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Doç. Dr. Akkuş: Diyabet hastaları bayramda ikramlıkları reddetmeyi bilmeli

        ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Balcalı Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 09:44 Güncelleme: 08.04.2024 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doç. Dr. Akkuş: Diyabet hastaları bayramda ikramlıkları reddetmeyi bilmeli
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Balcalı Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gamze Akkuş, ramazanda oruç tutan diyabet hastalarının diyet ve ilaç uyumuna bayram boyunca da özellikle dikkat etmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Bizler, gelenek ve görenek icabı misafirperverliği had safhada olan bir toplumuz. Misafirlikte ikram edilen yiyecekler çok fazla kalorili oluyor. Hastalarımız bazen buna dikkat etmiyorlar. Kesinlikle reddetmeyi de bilmek gerekiyor" dedi.

        Ramazan ayında klinik durumu uygun olan ve oruç tutan diyabet hastalarının bir aylık süreçte mevcut dayanıklılığını koruduğunu ancak 9 günlük uzun bayram sürecinde özellikle ilaç uyumu ve diyet konusunda sıkıntı yaşadıklarına dikkati çeken ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gamze Akkuş, uyarılarda bulundu. Bu kişilerin bayram süresince acile ve kliniklere başvurularının arttığını vurgulayan Doç. Dr. Gamze Akkuş, "Çünkü hastalarımız oruç bittikten sonra diyet ya da ilaç uyumuyla alakalı sıkıntılar yaşayabiliyor. Bu süreçte önlenemeyen şeker yükseklikleri, buna bağlı çok yüksek şekerle birlikte ani şeker düşüklükleri görülebiliyor. Bizler, gelenek ve görenek icabı misafirperverliği had safhada olan bir toplumuz. Bir yerlere gittiğimizde misafirlikte ikram edilen yiyecekler çok fazla kalorili oluyor. Karbonhidrat içeriği yüksek gıdalardan besleniliyor. Tatlı tüketimi çok fazla oluyor. Hastalarımız bazen buna dikkat etmiyorlar. Kesinlikle reddetmeyi de bilmek lazım. Şeker hastası olduğunu aklından çıkarmaması gerekiyor. Bizler klinisyenler olarak bu uzun tatil sürecinde öncelikli olarak kontrollü bir beslenme önerisi, aldığı ilaç varsa mutlaka bunu düzenli bir şekilde kullanması, önlenemeyen şeker yüksekliği de varsa ilgili acil kliniklerine başvurmalarını hastalarımıza öneriyoruz" diye konuştu.

        'SEMPTOM VERMEYEBİLİYOR, 45 YAŞ ÜSTÜ RUTİN TARAMA YAPTIRMALI'

        Erişkinlikte, hareketsiz yaşam sonrasında ortaya çıkan Tip-2 diyabet hastalığında kötü beslenme koşulları ve hazır gıda tüketiminin çok ciddi risk faktörü olduğunu dile getiren Doç. Dr. Akkuş, şöyle konuştu:

        "En büyük risk, aile öyküsüdür. Kişilerde kendinde son dönemde halsizlik, yorgunluk, ağız kuruluğu, sebepsiz yere çok idrara çıkma, geceleri idrara kalkma şikayeti oluyorsa şeker hastası olabileceği, kanda şeker yüksekliğinin olabileceğini akla getirmelidir. Ama bazen hastalar hiçbir semptom veya şikayet göstermeden sadece rutin bir biyokimyasal tetkik yaptırarak da bunun farkına varabiliyorlar. Bazı hastalarda uyku problemi olarak karşımıza çıkıyor. Bazı hastalar el ayakta yanma şikayetiyle geliyor. Aile öyküsü olan, risk faktörü olan, kilosu olan, bel çevresi kalın olan kişiler rutin tarama programlarından mutlaka geçmek zorundalar. Eğer bu risk faktörünün hiçbiri yoksa zaten 45 yaş sonrası sağlıklı insanlara da bir rutin tarama yaptırmalarını öneriyoruz."

        'ÇOCUK HASTALAR DOKTOR VE EBEVEYN GÖZETİMİNDE OLMALI'

        Çocukluk çağında görülen Tip-1 diyabetli grubun ise insülin bağımlı olduğundan kan şekeri takibinin çok önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Gamze Akkuş, şöyle devam etti:

        "İnsülin bağımlı grup olduğu için kan şekeri takibi bu hasta grubunda çok önemli. Bayram sürecinde yaşları da küçük olduğu için kısıtlamak da çok zor onları. Diyeti mutlaka ebeveynlerinin gözetiminde uygulamaları gerekiyor. Bazen çocuklarımız şeker komasında gelebiliyorlar. Kilo kaybı, gelişme geriliği olabiliyor, okul başarısında düşme, ağız kuruluğu, birden fazla metabolik tablo kendini gösterebiliyor. Tabi bayramda şeker yemek isteyeceklerdir. Kısıtlı, biraz daha miktarı belirli bir şekilde, anne babalarının ve doktorlarının öğütlerine uyacak, kan şekeri takiplerini düzenli yapacak şekilde tüketebilirler."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kamyonu bırakıp kaçtı! 15 yaşında can aldı!
        Kamyonu bırakıp kaçtı! 15 yaşında can aldı!
        Yanardağ lav püskürttü, bu görüntü ortaya çıktı!
        Yanardağ lav püskürttü, bu görüntü ortaya çıktı!
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Boşanma davası açan eşe sokakta kurşun yağdırdı!
        Boşanma davası açan eşe sokakta kurşun yağdırdı!
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        "Denize yağ boşalttı" iddiası... Yorumları okurken öldü!
        "Denize yağ boşalttı" iddiası... Yorumları okurken öldü!
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        Otogarda bayram öncesi yoğunluk
        Otogarda bayram öncesi yoğunluk
        İlk dakikadan gol attılar, sevindiler
        İlk dakikadan gol attılar, sevindiler
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer
        Müthiş farkındalık... "Bana iş çıkarmayın!"
        Müthiş farkındalık... "Bana iş çıkarmayın!"
        Kahvenin hikayesi: Vücudumuza etkileri neler, bizi nasıl uyandırıyor?
        Kahvenin hikayesi: Vücudumuza etkileri neler, bizi nasıl uyandırıyor?
        Zaporijya'ya saldırı sonrası 'nükleer kaza' uyarısı
        Zaporijya'ya saldırı sonrası 'nükleer kaza' uyarısı
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Fenersiz bırakmak
        Ahmet Selim Kul yazdı: Fenersiz bırakmak
        Ali Koç: İsyanımızın ilk somut adımı!
        Ali Koç: İsyanımızın ilk somut adımı!
        Dursun Özbek: Bu bir akıl tutulması
        Dursun Özbek: Bu bir akıl tutulması
        Süper Kupa tatil edildi!
        Süper Kupa tatil edildi!

        Benzer Haberler

        Adana Demirspor Yönetim Kurulu Üyesi Aytekin Aktaş'tan TFF'ye seçim kararı...
        Adana Demirspor Yönetim Kurulu Üyesi Aytekin Aktaş'tan TFF'ye seçim kararı...
        Adana'da Backyard Ultra Maratonu koşuldu
        Adana'da Backyard Ultra Maratonu koşuldu
        Adana'da dolu etkili oldu
        Adana'da dolu etkili oldu
        Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda bayram yoğunluğu
        Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda bayram yoğunluğu
        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı mazbatasını aldı
        Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı mazbatasını aldı