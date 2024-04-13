Adana Demirspor - Kayserispor: 0-0
STAT:Yeni AdanaHAKEMLER: Mehmet Türkmen, Yusuf Bozdoğan, İbrahim BozbeyADANA DEMİRSPOR: Mahammadaliyev- Atal, Gravillon, Semih Güler, Mohammadi, Michut (Dk.
STAT:Yeni Adana
HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Yusuf Bozdoğan, İbrahim Bozbey
ADANA DEMİRSPOR: Mahammadaliyev- Atal, Gravillon, Semih Güler, Mohammadi, Michut (Dk. 71 Yusuf Barasi), Maestro, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Nani (Dk. 46 Mendoza), Balotelli
KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Bourabia, Boa Morte (Dk. 90+3 Ackah), Shukurov, Cardoso, Ramazan Civelek (Dk. 78 Mane), Bahoken (Dk. 78 Nazon)
SARI KARTLAR: Boa Morte (Kayserispor)
Süper Lig’in 32’nci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında Kayserispor’la 0-0 berabere kaldı.
5’inci dakikada orta sahada kazandığı topla atağa çıkan Kayserispor’da Shukurov, pasını Boa Morte’ye gönderdi. Boa Morte, topu savunmanın arkasına sarkan Cardoso’ya attı. Cardoso’nun sağ çaprazdan uzak köşeye şutunda, top az farkla auta çıktı.
10’uncu dakikada Kayserispor’un atağında savunmadan seken topu önünde bulan Cardoso’nun şutunda kaleci Mahammadaliyev topun sahibi oldu.
19’uncu dakikada sağ kanattan atağa çıkan Adana Demirspor’da Atal, çizgiye inip topu içeri ortaladı. Uygun pozisyondaki Nani, kale önünde ayağını uzattı ancak topa dokunamadı.
Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
49’uncu dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor’da Yusuf Sarı, ceza sahasının dışından şutunu çekti. Savunmadan dönen topu önünde bulan Balotelli’nin uzak köşeye şutunda kaleci Bilal, topun kontrolünü sağladı.
55’inci dakikada Adana Demirspor’un atağında Maestro, savunmanın arkasına sarkan Balotelli’ye pasını attı. Balotelli’nin yerden sert şutunda kaleci Bilal, topu kornere çeldi.
69’uncu dakikada sağ kanattan atağa çıkan Adana Demirspor’da Yusuf Sarı, topu ceza sahası dışındaki Semih Güler’e gönderdi. Semih’in sert şutunda kaleci Bilal topu kornere çeldi.
Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.
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