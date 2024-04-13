Adana'da maçın ardından gerginlik

Süper Lig’in 32’nci haftasında Adana Demirspor, sahasında Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Kayserisporlu Hasan Ali Kaldırım ile sözlü tartışma yaşayan ev sahibi ekibin bir taraftarı, sahaya girdi.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Kayserisporlu futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Adana Demirspor taraftarıyla sözlü tartışma yaşadı. Kaldırım’ın hareketlerinin ardından iki tribünden de sahaya yabancı madde atıldı. Tepki gösteren taraftarlardan biri sahaya girdi. Taraftar, polis ekiplerince gözaltına alındı. İki takımın teknik direktörleri ve yöneticileri taraftarları sakinleştirmek için çaba sarf etti.