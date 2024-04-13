Adana'da maçın ardından gerginlik
Süper Lig'in 32'nci haftasında Adana Demirspor, sahasında Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.
Süper Lig’in 32’nci haftasında Adana Demirspor, sahasında Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Kayserisporlu Hasan Ali Kaldırım ile sözlü tartışma yaşayan ev sahibi ekibin bir taraftarı, sahaya girdi.
Maçın bitiş düdüğünün ardından Kayserisporlu futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Adana Demirspor taraftarıyla sözlü tartışma yaşadı. Kaldırım’ın hareketlerinin ardından iki tribünden de sahaya yabancı madde atıldı. Tepki gösteren taraftarlardan biri sahaya girdi. Taraftar, polis ekiplerince gözaltına alındı. İki takımın teknik direktörleri ve yöneticileri taraftarları sakinleştirmek için çaba sarf etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.