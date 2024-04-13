Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Demirspor - Kayserispor maçının ardından

        Süper Lig'in 32'nci haftasında Adana Demirspor, sahasında Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 22:03 Güncelleme: 13.04.2024 - 22:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Demirspor - Kayserispor maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig’in 32’nci haftasında Adana Demirspor, sahasında Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

        Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçın ilk bölümünden sonra üstünlüğü sağladıklarını belirterek, “Kayserispor’un direnci ve mücadelesini söylemem gerekiyor. İlk 20 dakikanın ardından oyunu kontrolünü elimize aldık. Hatta 43’üncü dakikada Emre’nin de net bir pozisyonu vardı. Orada golü bulsak, içeri 1-0 girebilirdik. İkinci yarıya da iyi başladık. Rakip de özellikle kendi alanında takım savunmasını iyi yaptı. 2-3 pozisyon var, kaleci Bilal onları çok güzel çıkardı. Onu da tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Samsunspor maçına odaklanacağız” diye konuştu.

        KARAMAN’DAN HAKEM KADROSUNA ÖVGÜ

        Hakemlerin hakkaniyetli bir maç yönettiklerini kaydeden Karaman, “Maçtaki hakemlerimiz çok genç ve Süper Lig tecrübesi olmayan hakemlerdi. Zor bir maçtı, onları da kutluyorum. Biz yukarı sıraları yakalamaya çalışıyorduk, Kayserispor ise bizi yakalamaya çalışıyor. Lehimize ya da aleyhimize yapılacak hatalar, iki takımı da zor durumda bırakırdı. Ayrıca Kayserispor’a katkılarından dolayı Burak hocayı da tebrik ediyorum” dedi.

        VUKAS: BU LİGDE KAZANILAN HER PUAN KAZANÇ

        Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas ise bekledikleri gibi zor bir maç olduğunu ifade ederek, “Adana Demirspor kuvvetli ve kaliteli oyunculardan oluşan bir takım. Bu maçta sahada ruhumuzu ve oyun gücümüzü göstermemiz gerekiyordu. Bunu ilk yarı özelinde yaptığımızı düşünüyorum. Pozisyonlar ürettik ancak ne yazık ki gol bulamadık. Rakip de çok pozisyon buldu. Özellikle son 15-20 dakika epey zorlandık ve acı çektik. Aynı zamanda kalemizi savunmayı da bildik. Bugünkü maçın skoru gerçekten adil bir sonuçtu. Bu ligde kazanılan her puan bir kazanç. Sadece beraberlik değil, özellikle ilk yarıdaki oyunumuzdan dolayı bunu söylüyorum. İstediğimiz oyunu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kağıthane'de silahlı saldırı
        Kağıthane'de silahlı saldırı
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Biden tatilini yarıda kesti
        Biden tatilini yarıda kesti
        İran ve İsrail arasında gerilim tırmanıyor
        İran ve İsrail arasında gerilim tırmanıyor
        Milas'ta yeni görüntüler ortaya çıktı
        Milas'ta yeni görüntüler ortaya çıktı
        "Kaybetmeye mahkum"
        "Kaybetmeye mahkum"
        Beşiktaş 1-1 eriyor!
        Beşiktaş 1-1 eriyor!
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        Tatil için gelmiş!
        Tatil için gelmiş!
        Bayram trafiği artıyor! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Bayram trafiği artıyor! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Boşanma aşamasında cinayet! 22 yaşındaki eşe 3 kurşun
        Boşanma aşamasında cinayet! 22 yaşındaki eşe 3 kurşun
        "8 ayda yaklaşık 7 bin etkinlik"
        "8 ayda yaklaşık 7 bin etkinlik"
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        Ünlü oyuncu hırsız yakaladı
        Ünlü oyuncu hırsız yakaladı
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        İzmir'de cinayet! Eşi, sevgilisiyle tetikçi tutup öldürmüş!
        İzmir'de cinayet! Eşi, sevgilisiyle tetikçi tutup öldürmüş!
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu

        Benzer Haberler

        Adana'da maçın ardından gerginlik
        Adana'da maçın ardından gerginlik
        Adana Demirspor - Kayserispor: 0-0
        Adana Demirspor - Kayserispor: 0-0
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Bakan Ersoy, Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'ndaki sergi ve...
        Bakan Ersoy, Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'ndaki sergi ve...
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Bakan Ersoy, Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerine katıldı
        Bakan Ersoy, Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerine katıldı