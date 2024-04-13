Adana Demirspor - Kayserispor maçının ardından

Süper Lig’in 32’nci haftasında Adana Demirspor, sahasında Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçın ilk bölümünden sonra üstünlüğü sağladıklarını belirterek, “Kayserispor’un direnci ve mücadelesini söylemem gerekiyor. İlk 20 dakikanın ardından oyunu kontrolünü elimize aldık. Hatta 43’üncü dakikada Emre’nin de net bir pozisyonu vardı. Orada golü bulsak, içeri 1-0 girebilirdik. İkinci yarıya da iyi başladık. Rakip de özellikle kendi alanında takım savunmasını iyi yaptı. 2-3 pozisyon var, kaleci Bilal onları çok güzel çıkardı. Onu da tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Samsunspor maçına odaklanacağız” diye konuştu.

KARAMAN’DAN HAKEM KADROSUNA ÖVGÜ

Hakemlerin hakkaniyetli bir maç yönettiklerini kaydeden Karaman, “Maçtaki hakemlerimiz çok genç ve Süper Lig tecrübesi olmayan hakemlerdi. Zor bir maçtı, onları da kutluyorum. Biz yukarı sıraları yakalamaya çalışıyorduk, Kayserispor ise bizi yakalamaya çalışıyor. Lehimize ya da aleyhimize yapılacak hatalar, iki takımı da zor durumda bırakırdı. Ayrıca Kayserispor’a katkılarından dolayı Burak hocayı da tebrik ediyorum” dedi.

VUKAS: BU LİGDE KAZANILAN HER PUAN KAZANÇ

Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas ise bekledikleri gibi zor bir maç olduğunu ifade ederek, “Adana Demirspor kuvvetli ve kaliteli oyunculardan oluşan bir takım. Bu maçta sahada ruhumuzu ve oyun gücümüzü göstermemiz gerekiyordu. Bunu ilk yarı özelinde yaptığımızı düşünüyorum. Pozisyonlar ürettik ancak ne yazık ki gol bulamadık. Rakip de çok pozisyon buldu. Özellikle son 15-20 dakika epey zorlandık ve acı çektik. Aynı zamanda kalemizi savunmayı da bildik. Bugünkü maçın skoru gerçekten adil bir sonuçtu. Bu ligde kazanılan her puan bir kazanç. Sadece beraberlik değil, özellikle ilk yarıdaki oyunumuzdan dolayı bunu söylüyorum. İstediğimiz oyunu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum” diye konuştu.