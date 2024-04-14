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        Bayram ziyaretinden dönen Asel, köpek saldırısında yaralandı

        ADANA'daailesi ile bayram ziyaretinden dönen Asel Uğraş (4), sokakta Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 12:09 Güncelleme: 14.04.2024 - 12:10
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        Bayram ziyaretinden dönen Asel, köpek saldırısında yaralandı
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        ADANA'daailesi ile bayram ziyaretinden dönen Asel Uğraş (4), sokakta Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Asel hastaneye götürülürken, köpeğin sahibi ile 1 kişi gözaltına alındı.

        Olay, 12 Nisan'da saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesi ile yakınlarına bayram ziyaretine giden Asel Uğraş, evden çıkarken sokakta Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesi ile kurtarılan Asel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bacağından yaralanan Asel'in tedavisi sürerken, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri köpeği ve sahibini bulmak için çalışma başlattı. Köpeğin sahibi olduğu belirlenen Sedat E. gözaltına alındı. Sedat E. köpeğin kendisine ait olduğunu ancak 1 ay önce Mümik K.'ye teslim ettiğini öne sürdü. Mümin K. de gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, köpek barınağa gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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