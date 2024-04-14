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        Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ilk günde yoğun ilgi

        KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2024 yılının ilk rotası Adana'da rekor katılımla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 13:57 Güncelleme: 14.04.2024 - 14:00
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        Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ilk günde yoğun ilgi
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        KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2024 yılının ilk rotası Adana’da rekor katılımla başladı. Merkez Park’ta gerçekleşen Fatma Turgut konserine binlerce kişi katıldı, parkta kurulan çocuk köyünde çocuklar aileleriyle doyasıya eğlendi.

        10 Kasım’a kadar 16 farklı şehirde, 8 aya yayılmış kültür-sanat maratonuyla Türkiye’ye festival iklimi yaşatacak olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, Adana’daki ilk gününde rekor kırdı. Bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına alınan, Portakal Çiçeği Karnavalı’nın açılışı binlerce kişiyi bir araya getirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ile Adana Müze kompleksinde gerçekleşen açılış töreninin ardından Adana’da festival başladı. Adana Merkez Park’ta gerçekleşen Fatma Turgut konserine 100 binin üzerinde kişi katıldı. Hayranları Fatma Turgut’un şarkıları eşliğinde eğlendi.

        ÇOCUK KÖYÜ’NDE 30 BİN ÇOCUK EĞLENDİ

        Merkez Park çocuk etkinlik alanında kurulan Çocuk Köyü’nde ise gün boyu gerçekleşen etkinliklerde 30 bin çocuk ailesiyle festival coşkusunu yaşadı. Adana Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan 'Gelenekten Gelen İlham' Koleksiyonu Defilesi, Adana Müzesi'nin tarihi atmosferinde modaseverlerle buluştu. Çiğdem Tunç'un sunuculuğunu üstlendiği ve Banu Noyan'ın koreografisini hazırladığı özel defilede, 1400 ile 1650 yılları arasındaki dönemi yansıtan, tamamı el emeği göz nuru 30 özel kostüm, Demet Şener'in de aralarında bulunduğu 20 kadın ve erkek model tarafından sergilendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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