Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ilk günde yoğun ilgi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2024 yılının ilk rotası Adana’da rekor katılımla başladı. Merkez Park’ta gerçekleşen Fatma Turgut konserine binlerce kişi katıldı, parkta kurulan çocuk köyünde çocuklar aileleriyle doyasıya eğlendi.

10 Kasım’a kadar 16 farklı şehirde, 8 aya yayılmış kültür-sanat maratonuyla Türkiye’ye festival iklimi yaşatacak olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, Adana’daki ilk gününde rekor kırdı. Bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına alınan, Portakal Çiçeği Karnavalı’nın açılışı binlerce kişiyi bir araya getirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ile Adana Müze kompleksinde gerçekleşen açılış töreninin ardından Adana’da festival başladı. Adana Merkez Park’ta gerçekleşen Fatma Turgut konserine 100 binin üzerinde kişi katıldı. Hayranları Fatma Turgut’un şarkıları eşliğinde eğlendi.