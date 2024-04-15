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        Bisikletliye çarpmamak için manevra yaptı, yayaya çarpıp kaçtı; kaza anı kamerada

        ADANA'nın Kozan ilçesinde seyir halindeyken önüne çıkan bisikletliye çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil, yol kenarında yürüyen Furkan Yalım'a (25) çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 19:05 Güncelleme: 15.04.2024 - 19:10
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        Bisikletliye çarpmamak için manevra yaptı, yayaya çarpıp kaçtı; kaza anı kamerada
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde seyir halindeyken önüne çıkan bisikletliye çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil, yol kenarında yürüyen Furkan Yalım'a (25) çarptı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazadan sonra sürücü olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Yalım hastanede tedaviye alındı.

        Kaza, 13 Nisan'da Kozan ilçesi Sırkıntı Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 ACB 733 plakalı otomobil, seyir halindeyken önüne çıkan bisikletli sürücüsüne çarpmamak için ani manevra yaptı. Kontrolden çıkarak savrulan otomobil, yol kenarında yürüyen Furkan Yalım'a çarptı. Yalım, metrelerce savrularak yere düşerken, otomobil sürücüsü ise durmayıp, hızla olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Yalım, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Yalım'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        KAZI ANI GÜVENLİK KAMERASINCA KAYDEDİLDİ

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri, kamera görüntülerinden kazadan sonra kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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