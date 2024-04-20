Portakal Çiçeği Festivali'nde binlerce kişinin katıldığı kortej renkli görüntüler oluşturdu

ADANA'da 12'ncisi düzenlenen Portakal Çiçeği Festivali kortejinde binlerce kişi yürüdü. Rengarenk görüntülere sahne olan yürüyüşte vatandaşlar gönlünce eğlendi.

Çukurova’da bahar başlangıcında kenti saran portakal çiçeği kokusunun verdiği heyecanı tüm ülkeye yayma amacıyla başlatılan ve bu yıl 12'ncisi düzenlenen Portakal Çiçeği Festivali’nde bugün kortej yürüyüşü düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı kortej, merkez Seyhan ilçesi Atatürk Parkı önünden başladı. Süslenen araçlara binen ve kostümleriyle göz kamaştıran yüzlerce kişi, korteji izleyenleri selamladı. Korteje; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve çok sayıda ünlü isim de eşlik etti. Müzik eşliğinde dans ederek eğlenen vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu. Yürüyüş, Uğur Mumcu Meydanı’nda son buldu.