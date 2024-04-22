Uçuruma düşen tarım işçisi taşıyan minibüs yandı: 4 ölü, 17 yaralı (3)

KAZADA'NAVİGASYON' DETAYI

Adana'nın Karaisalı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma düştüğü kazada yeni detaylar ortaya çıktı. Mardin'den Manisa'nın Salihli ilçesine ilerleyen minibüsün sürücüsü Mustafa Akfırat'ın (28), Adana kent merkezine ulaştıktan sonra Kızıldağ Yaylası yolu üzerinden Pozantı'ya çıkmak için navigasyonla ilerlediği belirtildi. Sert virajların olduğu yolda minibüsün yakıtının bittiği, bunun üzerine bir kişinin yakıt takviyesi konusunda yardımcı olduğu öğrenilirken, kazanın bu ikmalin ardından meydana geldiği belirtildi. Ölenlerin cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirilmeye başlandı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Yaşamını yitirenlerin kimlikleri de belirlendi. Zozan Sakin'in (18) minibüsün devrildiği sırada, Bünyamin Çakıl (6) ile Zeynettin Çakıl'ın (20) kazanın ardından minibüste çıkan yangında hayatını kaybettikleri, Serkan Çakıl'ın (13) ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

MUHTAR: VİTES BOŞTAYKEN İNMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Girdirli Mahallesi Muhtarı Osman Kılıç, gece kaza olduğu yönde haber geldiğini kendisinin de kaza yerine giderek yardım ettiğini belirtirken, "Navigasyon kestirme olarak görüp, Kızıldağ yoluna doğru minibüsü orman yoluna sokmuş. Yolun bozuk olduğunu görünce geri dönmek istemişler. Yakıtları bitmiş, buradaki bir vatandaşımız yardımcı olmuş. Sürücü de minibüsün vitesi boştayken fren yaparak yavaşça inmek istemiş. Kaza bu şekilde olmuş. Jandarmaya da bu şekilde ifade vermiş. Bu bölgede daha önce de 3 ayrı ölümlü kaza meydana gelmişti. Sürücülerin çok dikkatli olması lazım" dedi.