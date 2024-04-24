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        Adana'da, refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        ADANA'da, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 22:02 Güncelleme: 24.04.2024 - 22:05
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        Adana'da, refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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        ADANA'da, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Sarıçam ilçesindeki Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ADN 724 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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