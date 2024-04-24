Adana'da, refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Sarıçam ilçesindeki Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ADN 724 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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