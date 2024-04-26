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        Arkadaşının otomobiliyle motosikletliyi öldürdü, sevgilisini ve aracı bırakıp kaçtı

        ADANA'da içki içtikten sonra sevgilisi Bahar T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 10:02 Güncelleme: 26.04.2024 - 10:05
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        Arkadaşının otomobiliyle motosikletliyi öldürdü, sevgilisini ve aracı bırakıp kaçtı
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        ADANA’da içki içtikten sonra sevgilisi Bahar T.’yi (20) bırakmak için masadan kalkan İzzet Sefa R. (21), arkadaşı Ezgi M.’nin otomobilini haber vermeden alıp mekandan ayrıldı. Kavşakta çarptığı Suriye uyruklu motosikletli Ziyad S.’nin (33) ölümüne neden olup, 3 araca çarpan İzzet Sefa R., otomobili ve sevgilisini bırakıp kaçtı. Polis tarafından yakalanan, ifadesinde, “Saate baktığım sırada motosikletliyi görmedim ve çarptım. Olayın şokuyla ve kalabalık olunca kaçtım” diyen şüpheli, tutuklandı.

        Kaza, 21 Nisan’da saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndaki kavşakta meydana geldi. Üniversite öğrencisi İzzet Sefa R., sevgilisi Bahar T. ve diğer arkadaşlarıyla bir mekanda buluşup, içki içti. Bir süre sonra Bahar T. eve gitmesi gerektiğini söyleyip, sevgilisi İzzet Sefa R. ile birlikte masadan kalktı. İzzet Sefa R., buluştuğu arkadaşlarından Ezgi M.’nin 01 BBB 83 plakalı otomobilini, habersiz bir şekilde alıp, mekandan ayrıldı. İzzet Sefa R., kavşakta ilerlediği sırada direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobille önce motosikletli Ziyad S.’ye, ardından da 3 otomobile çarptı. Kazada, motosikletten düşen Suriye uyruklu Ziyad S., başını asfalta çarparak ağır yaralandı. Şüpheli İzzet Sefa R. ise otomobili ve sevgilisini bırakıp, yaya olarak kaçtı.

        AMELİYATA ALINDI, KURTARILAMADI

        Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ziyad S. ile otomobil sürücülerinden Yakup Yaşar T. (33) Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ziyad S., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Polisin bilgisine başvurduğu Bahar T., İzzet Sefa R.’nin alkollü olduğunu öne sürdü. Olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İzzet Sefa R.’yi yakaladı.

        ‘BAHAR’IN ARACI ALDIĞIMIZI SÖYLEDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM’

        Polis merkezine götürülen İzzet Sefa R. ifadesinde, “Kız arkadaşımı bırakmak için mekandaki valeden anahtarı aldım. Bahar’ın, aracı aldığımızı söylediğini düşündüm. Saate baktığım sırada motosikletliyi görmedim ve çarptım. Olayın şokuyla ve kalabalık olunca kaçtım. Pişmanım” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İzzet Sefa R., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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