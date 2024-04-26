Vali Köşger: Parayı iyi yönetmezseniz de saadet olmuyor

ADANA Valisi Yavuz Selim Köşger, memurların içinde en yüksek maaşı alanların, bütçesini yönetmekte en çok zorlanan kesim olduğunu ve icralık olduklarında yasa gereği memuriyetten ihraca kadar gidecek sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, “Parayla saadet olmaz ama işte parayı iyi yönetmezseniz de saadet olmuyor. Birçok aile faciası da bu parayı iyi yönetememekten kaynaklı ortaya çıkıyor” dedi.

Gençlerin finansal okuryazarlık kazanması ve geleceğin liderlerini yetiştirme amacıyla bir devlet bankası sponsorluğunda, pilot bölge seçilen Adana’da Gençler İçin Finansal Okuryazarlık Eğitim Programı düzenlendi. Programda, Bilgi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nden akademisyenlerin eğitim modülü kullanılarak 18 Mesleki Teknik Anadolu Lisesinden 11'inci sınıftaki bin 700 öğrenciye 600 dakikalık eğitim verildi. 3 hafta süren eğitimi tamamlayan gençler 33 takım halinde ‘finans yönetimi’ başlığında hazırladıkları projelerle yarışmaya katıldı.

Son bulan programın ödül töreni Sarıçam Evliya Çelebi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın program için gönderdiği mesajın da okunduğu törene, Vali Yavuz Selim Köşger, Gençler İçin Finansal Okuryazarlık Eğitim Programı Lideri ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık ile AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin katıldı. ‘HİÇBİR ŞEY BÜYÜK ŞEYLERLE ORTAYA ÇIKMIYOR’ Törende konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, finansal okuryazarlığın önemine vurgu yaparak, küçük birikimlere önem veren bir ailede yetiştiğini söyledi. Zengin, “Hayattaki hiçbir şey, siyaset de böyle, büyük şeylerle ortaya çıkmıyor. Tüm yaptığımız işler, kazanımlar aslında planlı, düzenli, belli bir istikameti olan işlerle ortaya çıkıyor, adım adım. Tasarruflarımız da böyle. Mesela ben kendi hayatıma baktığımda da sahip olduğum hiçbir şeyi param pulum varken almamışımdır. Yok zamanda, bir güçle, gayretle, şartları zorlayarak yaptığımı görüyorum” dedi.

‘ÇİFTLİK BANK, FİNANSAL OKURYAZAR OLMAMANIN SONUCU’ Vali Yavuz Selim Köşger ise finansal konularda teknolojinin birçok yenilik getirdiğine dikkat çekti. Yeniliklerle birlikte suistimalcilerle de karşılaşılabildiğini anlatan Köşger, Çiftlik Bank vakasının, finansal okuryazar olmamanın sonucu olduğunu dile getirdi. Köşger, “Parayı yönetene ‘Her şeyi yönetir’ diyoruz. Parayı aile içinde yönetmek, aile ekonomisini sürdürmek, başlı başına bir kabiliyet, beceri. Aynı zamanda parayı yönetmeyi öğretmeden hayata başlattığımız birçok insanın karşılaştığı sorunları da bizzat müşahede ediyoruz. Hatta öyle ki yani bizim muhatap kitlemizden birisi memurlar. Memurlar içinde en yüksek maaşı alanlar maalesef bütçelerini yönetmekte en çok zorlananlar ve Devlet Memurları Yasası çerçevesinde de borcunu idare etmeyip kapısına icra getiren aynı zamanda bir memuriyet suçu ve disiplin suçu. Özellikle üniformalı memurlar açısından ciddi bir disiplin suçu ve ceza almayı gerektirecek, hatta memuriyetten ihraca kadar gidecek sıkıntılarla karşı karşıya kalıyorlar. Bu anlamda yapılan iş çok önemli. Yani hayata hazırlamak, parayı yönetmeyi öğretmek önemli. Parayla saadet olmaz ama işte parayı iyi yönetmezseniz de saadet olmuyor. Yani birçok aile faciası da bu parayı iyi yönetememekten kaynaklı ortaya çıkıyor” diye konuştu.