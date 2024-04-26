Adana Demirspor - Galatasaray: 0-3

90+1’inci dakikada Mertens'in pasıyla ceza sahası içinde buluşan Icardi, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve farkı 3’e çıkardı: 0-3.

53’üncü dakikada soldan derine inen Kerem Demirbay, ceza sahası içerisine ortaladı. Oluşan karambol sonrası top ceza sahası yayındaki Ziyech’in önünde kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

24’üncü dakikada Adana Demirspor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışırken Mertens kayarak müdahaleyle topu kazandı ve ardından ceza sahası içerisindeki Barış Alper’i gördü. Barış Alper’in şutunda kaleci Magomedaliev, gole izin vermedi.

1’inci dakikada kendi yarı sahasında topla buluşan Balotelli, sağdan kaçan Mendoza’ya şık bir ara pası attı. Mendoza hızla ilerleyerek rakip ceza sahasına yaklaşırken şutunu attı. Kaleci Muslera topu kornere çeldi.

Süper Lig’in 34’üncü haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray’a 3-0 mağlup oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.