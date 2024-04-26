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        Adana Demirspor - Galatasaray: 0-3

        STAT:Yeni Adana HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Süleyman Özay, Osman Gökhan Bilir ADANA DEMİRSPOR: Magomedaliev- Atal, Gravillon, Semih (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 22:14 Güncelleme: 26.04.2024 - 22:14
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        Adana Demirspor - Galatasaray: 0-3
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        STAT:Yeni Adana

        HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Süleyman Özay, Osman Gökhan Bilir

        ADANA DEMİRSPOR: Magomedaliev- Atal, Gravillon, Semih (Dk.11 Manev), Mohammadi, Michut (Dk.65 Tayfun), Maestro, Yusuf Barasi (Dk.65 Alioui), Mendoza, Yusuf Erdoğan, Balotelli (Dk.85 Aimbetov)

        GALATASARAY: Muslera- Kaan Ayhan (Dk.82 Aurier), Nelsson (Dk.88 Sanchez), Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira (Dk.82 Berkan) , Kerem Demirbay, Ziyech (Dk.71 Kerem Aktürkoğlu), Mertens, Barış Alper Yılmaz (Dk.82 Tete), Icardi

        GOLLER: Dk.53 Ziyech, Dk.64 Kerem Demirbay, Dk.90+1 Icardi (Galatasaray)

        SARI KARTLAR: Mendoza, Gravillon (Adana Demirspor)

        Süper Lig’in 34’üncü haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray’a 3-0 mağlup oldu.

        1’inci dakikada kendi yarı sahasında topla buluşan Balotelli, sağdan kaçan Mendoza’ya şık bir ara pası attı. Mendoza hızla ilerleyerek rakip ceza sahasına yaklaşırken şutunu attı. Kaleci Muslera topu kornere çeldi.

        12’nci dakikada sağdan ilerleyen Kaan Ayhan ceza sahasına girmeden pasını aktardı. Ceza sahası önünde topla buluşan Kerem Demirbay'ın sert şutu üst direkte patladı.

        24’üncü dakikada Adana Demirspor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışırken Mertens kayarak müdahaleyle topu kazandı ve ardından ceza sahası içerisindeki Barış Alper’i gördü. Barış Alper’in şutunda kaleci Magomedaliev, gole izin vermedi.

        25’inci dakikada Adana Demirspor kontra atağında sağda topla buluşan Mendoza ceza sahasına süzülmeye çalışırken şutunu attı. Top rakip savunmaya çarpıp sol çaprazdaki Balotelli’nin önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Muslera topu kornere çeldi.

        45+6’ncı dakikada sol çaprazda topla buluşan Balotelli, ceza sahasındaki Michut’u gördü. Bu futbolcunun vuruşunda top, Muslera’da kaldı.

        Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle son buldu.

        49’uncu dakikada sağ kanatta topla buluşan Mendoza, hızla rakip ceza sahasına girip şutunu attı. Kaleciden dönen topa gelişine vuran Balotelli, topu az farkla dışarı attı.

        53’üncü dakikada soldan derine inen Kerem Demirbay, ceza sahası içerisine ortaladı. Oluşan karambol sonrası top ceza sahası yayındaki Ziyech’in önünde kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

        62’nci dakikada soldan ilerleyen Yusuf Erdoğan, ceza sahasına giren Mendoza’yı gördü. Savunmadan sekip önüne düşen topa gelişine dokunan Mendoza, kaleci Muslera'yı geçemedi.

        64’üncü dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kerem Demirbay, rakibini geçtikten sonra dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

        90+1’inci dakikada Mertens'in pasıyla ceza sahası içinde buluşan Icardi, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve farkı 3’e çıkardı: 0-3.

        Karşılaşma, Galatasaray’ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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