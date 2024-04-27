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        Polis, 2 grubun taşlı ve sopalı kavgasında bir saldırganı bacağından vurdu; o anlar kamerada

        ADANA'da iki grup arasındaki bıçaklı, sopalı, taşlı kavgaya müdahale eden polis, elinde bıçak olan bir saldırganı bacağından vurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 20:35 Güncelleme: 27.04.2024 - 20:40
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        Polis, 2 grubun taşlı ve sopalı kavgasında bir saldırganı bacağından vurdu; o anlar kamerada
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        ADANA'da iki grup arasındaki bıçaklı, sopalı, taşlı kavgaya müdahale eden polis, elinde bıçak olan bir saldırganı bacağından vurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşünce taraflar birbirine taş, sopa, bıçak ve cam şişelerle saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesine rağmen iki grup kavgaya devam edince memurlardan biri elinde bıçak olan şüphelilerden birinin bacağına tabancayla ateş etti. Yaralanan şüpheli sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer şüpheliler ise gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan kavga anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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