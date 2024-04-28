Adana'da, baraj gölene düşen kayıp balıkçının 17 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

ADANA'nın Kozan ilçesinde, Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde Kavşak Bendi Barajı Gölü'nde balık tutarken suya düşen Oktay Sarıtiken'in (35), yapılan arama çalışmalarının 17’nci gününde cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, 11 Nisan akşamı, Kozan ilçesi Andırap mevkisinde meydana geldi. Bayram ziyareti için Ankara'dan Adana'nın Kozan ilçesine gelen 3 çocuk babası Oktay Sarıtiken, balık tutmak için Kavşak Bendi Barajı Gölü'ne gitti. Gölün kıyısına yaklaşan Sarıtiken, iddiaya göre dengesini kaybedip suya düştü. Çevredekilerin sudan çıkaramadığı Sarıtiken gözden kaybolurken, ihbarla bölgeye Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi. Sarıtiken'in bulunması için gölde çalışma başlatıldı. Yaklaşık 30 metre derinliği olan barajda akıntının hızlı olması nedeniyle çalışmalardan sonuç alınamadı.