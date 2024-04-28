Adanaspor - Manisa FK: 1-1

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

TFF 1’inci Lig’in 32’nci hafta karşılaşmasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı.

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