Adanaspor - Manisa FK: 1-1
STAT:Yeni AdanaHAKEMLER: Alper Akarsu, Hakan Karabalçık, Murat ŞenerADANASPOR: Ferhat Kaplan - Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk.
STAT:Yeni Adana
HAKEMLER: Alper Akarsu, Hakan Karabalçık, Murat Şener
ADANASPOR: Ferhat Kaplan - Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 83 Ferhat Katipoğlu), Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz (Dk. 68 Kubilay Aktaş), Hüseyin Öztürk, Mehmet Taş, Ciss (Dk. 84 Yepie Yepie), Dabo (Dk. 83 Hıdır Aytekin), Harun Alpsoy (Dk. 60 Diakite), Oberlin, Fernandes
MANİSA FK: Erhan Erentürk - Bedirhan Altunbaş, Sinan Osmanoğlu, Graovac, Alberk Koç, Bekir Karadeniz (Dk. 90+3 Kazım Kahya), Burak Altıparmak (Dk. 70 Kerim Frei), Diallo (Dk. 90+3 Serkan Tashkyn), Oğuz Gürbulak (Dk. 81 Dokanovic), Topalli (Dk. 70 Ofkir), Lima
GOLLER: Dk. 27 Fernandes (Adanaspor), Dk. 6 Oğuz Gürbulak (Manisa FK)
SARI KARTLAR: Evren Korkmaz, Mehmet Feyzi Yıldırım, Oberlin (Adanaspor), Lima (Manisa FK)
TFF 1’inci Lig’in 32’nci hafta karşılaşmasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı.
6’ncı dakikada Manisa FK öne geçti. Sağ kanattan atağa çıkan Diallo, çizgiye inip topu yerden Oğuz’a gönderdi. Oğuz’un yerden sert şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.
19’uncu dakikada Manisa FK’da kullanılan serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Bedirhan, kaleyi uzaktan denedi. Kaleci Ferhat topu son anda kornere çeldi.
23’üncü dakikada serbest vuruş kazanan Adanaspor’da topun başına geçen Oberlin, penaltı noktasına ortasını yaptı. Rakip savunmanın arasından yükselen Fernandes’in kafa vuruşunda top, kaleci Erhan’da kaldı.
27’nci dakikada Adanaspor skora eşitliği getirdi. İleri çıkan Mehmet Yıldırım’ın ortasında kaleci Erhan topu kontrol edemedi. Arka direkte topu önünde bulan Fernandes, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
61’inci dakikada sol kanattan atak geliştiren Adanaspor’da Fernandes, topu uzak köşedeki Oberlin’e gönderdi. Arka direğe koşu yapan Oberlin’in şutunda kaleci Erhan yerden de seken topu kornere çeldi.
78’inci dakikada Adanaspor’da Dabo’nun içeri ortasında Fernandes, topu kafayla indirdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Diakite’nin şutunda rakip savunma araya girip topu uzaklaştırdı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
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