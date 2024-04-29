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        Kapısı açık otobüsten düşerek hayatını kaybeden kadın toprağa verildi; sürücü yeniden gözaltında

        ADANA'da hastane dönüşü bindiği özel halk otobüsünün açık olan kapısından dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybeden Hatice Sabahi (75), son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 12:03 Güncelleme: 29.04.2024 - 12:05
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        Kapısı açık otobüsten düşerek hayatını kaybeden kadın toprağa verildi; sürücü yeniden gözaltında
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        ADANA'da hastane dönüşü bindiği özel halk otobüsünün açık olan kapısından dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybeden Hatice Sabahi (75), son yolculuğuna uğurlandı. Kaza sonrası adli kontrolle serbest bırakılan sürücü Vedat K., Sabahi'nin ölümü sonrası yeniden gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

        Kaza, 24 Nisan'da saat 14.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi Güney Kampüs Yolu'nda meydana geldi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kontrole giden 6 çocuk annesi Hatice Sabahi, evine dönmek için Vedat K.'nin kullandığı 01 J 0364 plakalı özel halk otobüsüne bindi. Sürücünün direksiyon başında sigara içtiği otobüs, kapısı açık şekilde ilerlerken Sabahi, otobüs kartını göstermek için ayağa kalktı. Manevra sırasında dengesini kaybeden Sabahi, açık olan kapıdan düşüp, başını asfalta çarptı. Kaza anı, araç içi kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan sürücü Vedat K., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hatice Sabahi'nin, beyin kanaması geçirdiği, köprücük ve kürek kemiği ile göğüs kafesinde kırıklar olduğu belirlendi. Kafatasında biriken kan boşaltıldıktan sonra yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Sabahi, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Yeniden gözaltına alınan Vedat K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Vedat K.'nin ifadesinde, "Hızım ancak 20-30 kilometreydi. Yeni hareket ettiğim için kapıyı kapama fırsatım olmadı. Kazada tek kusurum kapının açık olması. Hemen durup 112’yi aradım" dediği öğrenildi.

        EŞİ GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ

        Kazadan 4 gün sonra yaşamını yitiren Sabahi'nin cansız bedeni, hastanenin morgundan yakınları tarafından alınarak, cenaze namazı için Ali Hocalı Mezarlığı'na getirildi. Sabahi'nin törene katılan eşi Cemil Sabahi (74) ve çocukları uzun süre gözyaşı döktü. Güçlükle ayakta durabilen Cemil Sabahi'yi yakınları teselli etmeye çalıştı. Hatice Sabahi'nin cenazesi yıkandıktan sonra kılınan namazın ardından götürüldüğü İsmailliye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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