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        Cezaevi firarisi, bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı

        ADANA'da çarşı ve mahalle bekçilerinin kafeden çıkarken hareketlerinden şüphelenip, durdurduğu Şener Sarı'nın (56) çeşitli suçlardan 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 09:58 Güncelleme: 30.04.2024 - 10:00
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        Cezaevi firarisi, bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı
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        ADANA’da çarşı ve mahalle bekçilerinin kafeden çıkarken hareketlerinden şüphelenip, durdurduğu Şener Sarı’nın (56) çeşitli suçlardan 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Cezaevi firarisi olduğu da öğrenilen Sarı, cezaevine gönderildi.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Sümer Mahallesi’ndeki bir kafede, arkadaşlarıyla yaklaşık 2 saat sohbet ettikten sonra çıkan Şener Sarı’nın (56) hareketlerinden şüphelenip, caddede durdurdu. Ekiplerin, Sarı’ya yaptığı Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde, şüphelinin ‘yağma’, ‘suç delillerini yok etme’ ve ‘uyuşturucu madde kullanma’ suçlarından 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. İşlemleri tamamlanan Sarı önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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