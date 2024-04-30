Cezaevi firarisi, bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı

ADANA’da çarşı ve mahalle bekçilerinin kafeden çıkarken hareketlerinden şüphelenip, durdurduğu Şener Sarı’nın (56) çeşitli suçlardan 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Cezaevi firarisi olduğu da öğrenilen Sarı, cezaevine gönderildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Sümer Mahallesi’ndeki bir kafede, arkadaşlarıyla yaklaşık 2 saat sohbet ettikten sonra çıkan Şener Sarı’nın (56) hareketlerinden şüphelenip, caddede durdurdu. Ekiplerin, Sarı’ya yaptığı Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde, şüphelinin ‘yağma’, ‘suç delillerini yok etme’ ve ‘uyuşturucu madde kullanma’ suçlarından 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. İşlemleri tamamlanan Sarı önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.