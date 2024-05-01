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        Kayınbiraderinin tabancayla vurduğu enişte, yaşam mücadelesini kaybetti

        ADANA'da tartıştığı kayınbiraderi tarafından tabancayla vurun Samet Genzdal (23), tedavi gördüğü hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 01:36 Güncelleme: 01.05.2024 - 01:40
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        Kayınbiraderinin tabancayla vurduğu enişte, yaşam mücadelesini kaybetti
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        ADANA'da tartıştığı kayınbiraderi tarafından tabancayla vurun Samet Genzdal (23), tedavi gördüğü hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti.

        Olay, önceki saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yunusoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çocuk babası Samet Gençdal, ismi öğrenilemeyen kayınbiraderi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kayınbiraderi tarafından tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Gençdal, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı ise çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Gençdal, bir gün sonra tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gençdal'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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