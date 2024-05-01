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        İşe yürüyerek gitmemek için bisiklet çalmış

        ADANA'da restoranın paket servisi için kullandığı elektrikli bisikleti, gidon kilidini kırıp sürükleyerek çalan Recep Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 10:15 Güncelleme: 01.05.2024 - 10:20
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        İşe yürüyerek gitmemek için bisiklet çalmış
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        ADANA’da restoranın paket servisi için kullandığı elektrikli bisikleti, gidon kilidini kırıp sürükleyerek çalan Recep Y. (28), güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı. İfadesinde, “Çalıştığım iş yeri, evime oldukça uzak. Her gün yürüyerek gitmek zorunda kalıyordum. İşe gidip gelmek için çaldım” diyen Recep Y., tutuklandı.

        Olay, 15 Nisan saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi’nde meydana geldi. Tekstil işçisi Recep Y., caddedeki bir restoranın paket servis için kullanılan elektrikli bisikletini, gidon kilidini kırıp, sürükleyerek çaldı. Şüphelinin, olay yerinden ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Elektrikli bisikletin çalındığını fark eden restoran sahibi İsmail G.’nin ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Kimliği tespit edilen şüpheli, adresine yapılan baskınla yakalandı. Emniyete götürülen Recep Y., ifadesinde, “Çalıştığım iş yeri, evime oldukça uzak. Her gün yürüyerek gitmek zorunda kalıyordum. İşe gidip gelmek için çaldım” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Recep Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, çaldığı bisiklet ise bulunamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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