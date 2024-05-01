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        Soğan başağı toplamaya gittiği tarlada cesedi bulundu

        ADANA'da Şerife Arısan'ın (72), soğan başaklarını toplamak için gittiği tarlada cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 15:07 Güncelleme: 01.05.2024 - 15:10
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        Soğan başağı toplamaya gittiği tarlada cesedi bulundu
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        ADANA'da Şerife Arısan'ın (72), soğan başaklarını toplamak için gittiği tarlada cansız bedeni bulundu.

        Olay, sabah saatlerinde İmamoğlu ilçesi Ayvalı köyünde meydana geldi. Köydeki tarlada hasadın ardından kalan soğan başakları, köylüler tarafından toplanmaya başlandı. Köylülerden Şerife Arısan da sabah erken saatlerde başak toplamaya gitti. Bir süre sonra tarlanın sahibi, Arısan'ın cesedini buldu. Tarla sahibinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından Şerife Arısan'ın cesedi, adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Arısan'ın kesin ölüm sebebi, otopsiyle belirlenecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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