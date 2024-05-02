4 yaşındaki erkek çocuğa taciz iddiası, mahalleliyi ayağa kaldırdı

ADANA'da sokakta oynayan 4 yaşındaki erkek çocuğu A.K.'ye, Suriye uyruklu komşularının oğlu H.F.’nin (11) cinsel tacizde bulunduğu iddiası, mahalleyi ayağa kaldırdı. Ailenin şikayetçi olduğu, mahallelinin de linç girişiminde bulunduğu Suriyeli ailenin eşyaları evden atıldı. Olaya müdahale eden polis, Suriyeli aileyi mahalleden uzaklaştırdı.

Olay, 30 Nisan akşamı Yüreğir ilçesindeki Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunda market görevlisi olarak çalışan Serkan K. (44) ile ev kadını Sultan K.'nin (40), iki çocuğundan küçüğü olan A.K.'ye evin yanındaki boş arazide oynarken Suriye uyruklu H.F.'nin cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü. Annesi tarafından boş arazide iç çamaşırları dışarı çıkmış halde bulunan küçük çocuk, Suriyeli komşularının oğlunun özel bölgelerine dokunduğunu söyledi. Bunun üzerine Sultan K. ile evine gittiği komşusu arasında tartışma çıktı. Olayı duyan mahalleli ise Suriyeli ailenin evine girip, tepki gösterdikten sonra eşyalarını sokağa attı. Kalabalık, aile bireylerini linç etmek istedi. Bazı kişilerin araya girmesiyle olay büyümeden önlendi.