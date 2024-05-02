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        4 yaşındaki erkek çocuğa taciz iddiası, mahalleliyi ayağa kaldırdı

        ADANA'da sokakta oynayan 4 yaşındaki erkek çocuğu A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 10:09 Güncelleme: 02.05.2024 - 10:10
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        4 yaşındaki erkek çocuğa taciz iddiası, mahalleliyi ayağa kaldırdı
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        ADANA'da sokakta oynayan 4 yaşındaki erkek çocuğu A.K.'ye, Suriye uyruklu komşularının oğlu H.F.’nin (11) cinsel tacizde bulunduğu iddiası, mahalleyi ayağa kaldırdı. Ailenin şikayetçi olduğu, mahallelinin de linç girişiminde bulunduğu Suriyeli ailenin eşyaları evden atıldı. Olaya müdahale eden polis, Suriyeli aileyi mahalleden uzaklaştırdı.

        Olay, 30 Nisan akşamı Yüreğir ilçesindeki Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunda market görevlisi olarak çalışan Serkan K. (44) ile ev kadını Sultan K.'nin (40), iki çocuğundan küçüğü olan A.K.'ye evin yanındaki boş arazide oynarken Suriye uyruklu H.F.'nin cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü. Annesi tarafından boş arazide iç çamaşırları dışarı çıkmış halde bulunan küçük çocuk, Suriyeli komşularının oğlunun özel bölgelerine dokunduğunu söyledi. Bunun üzerine Sultan K. ile evine gittiği komşusu arasında tartışma çıktı. Olayı duyan mahalleli ise Suriyeli ailenin evine girip, tepki gösterdikten sonra eşyalarını sokağa attı. Kalabalık, aile bireylerini linç etmek istedi. Bazı kişilerin araya girmesiyle olay büyümeden önlendi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, eve geldikten sonra güvenlik önlemi alıp, aileyi mahalleden uzaklaştırdı. Anne Sultan K. ile çocuğu A.K., Çocuk İzlem Merkezi'nde götürüldü. Küçük çocuk, psikolog eşliğinde yaşadıklarını anlattı. İddialarla ilgili polis ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.

        'EN AĞIR CEZAYI ÇEKSİN'

        Suriyeli çocuğun en ağır cezayı çekmesini isteyen Sultan K. "Çocuğumla oyun oynuyorlardı. 2-3 dakika gözümden kayboldu. Hemen aradığımda yan taraftaki boş araziden çamaşırları dışarı çıkmış vaziyetteydi. Şoka uğradım, çocuğum 'Bana kötü şeyler yaptı' dedi. Duyar duymaz, aileye gittim. Çığlıklarımı duyunca 'Ne bağırıyorsun?' dediler. Polisi aradım, olay büyüdü. Bütün mahalle ayağa kalktı. Suriyelileri mahallemizde istemiyoruz. Eşyalarını dışarı attık. Ev sahibi de istemiyor. Çocuğum 3,5-4 yaşında. Karşı tarafın çocuğu da 11 yaşında. Şikayetçiyim, çocuğuma psikolojik destek, ne gerekiyorsa yapacağım. Sonuna kadar şikayetçiyim, sınır dışı edilmesi ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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