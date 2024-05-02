Hırsızlık için girdiği iş yerinde polise direnince yaka paça gözaltına alındı

ADANA'da kıyafet çalmak için kapı camını kırdığı mağazaya girerken yaralanan Özlem D. (38), gelen polis ekiplerine direndi. Tüm uyarılara rağmen dışarı çıkmayı reddedince müdahale eden polis, Özlem D.’yi yaka paça gözaltına aldı.

Olay, Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde meydana geldi. Giyim mağazasının sahibi, sabah iş yerine geldiğinde kapı camının kırık olduğunu, içeride de yaralı bir kadının kıyafet çaldığını gördü. Polisi arayan iş yeri sahibi, kadından dışarı çıkmasını istedi. Ancak kadın, olumsuz cevap verdi. İş yeri sahibi, bu sırada cep telefonuyla kırık camı ve yere dökülen kanları görüntüledi.