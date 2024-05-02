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        Hırsızlık için girdiği iş yerinde polise direnince yaka paça gözaltına alındı

        ADANA'da kıyafet çalmak için kapı camını kırdığı mağazaya girerken yaralanan Özlem D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 12:50 Güncelleme: 02.05.2024 - 12:55
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        Hırsızlık için girdiği iş yerinde polise direnince yaka paça gözaltına alındı
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        ADANA'da kıyafet çalmak için kapı camını kırdığı mağazaya girerken yaralanan Özlem D. (38), gelen polis ekiplerine direndi. Tüm uyarılara rağmen dışarı çıkmayı reddedince müdahale eden polis, Özlem D.’yi yaka paça gözaltına aldı.

        Olay, Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde meydana geldi. Giyim mağazasının sahibi, sabah iş yerine geldiğinde kapı camının kırık olduğunu, içeride de yaralı bir kadının kıyafet çaldığını gördü. Polisi arayan iş yeri sahibi, kadından dışarı çıkmasını istedi. Ancak kadın, olumsuz cevap verdi. İş yeri sahibi, bu sırada cep telefonuyla kırık camı ve yere dökülen kanları görüntüledi.

        İhbar üzerine gelen polis ekipleri, şüpheliden dışarı çıkmasını istedi. Ancak tüm ikna çabalarına karşın şüpheli çıkmayı reddetti. Bunun üzerine içeri giren polis, kadını yaka paça gözaltına aldı. Özlem D. olduğu ve 19 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, polis ve sağlık ekipleri tarafından dışarıya taşındı. Gözaltına alınan Özlem D., tedavisi için polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı.

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