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        ABD'de hayatını kaybeden fenomenin mezarı açılıp, otopsi yapılacak

        AMERİKA Birleşik Devletleri'nde (ABD) hayatını kaybeden ve ailesi tarafından, sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın (28), Adana'daki mezarın açılarak, otopsi yapılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 16:27 Güncelleme: 02.05.2024 - 16:30
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        ABD'de hayatını kaybeden fenomenin mezarı açılıp, otopsi yapılacak
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        AMERİKA Birleşik Devletleri’nde (ABD) hayatını kaybeden ve ailesi tarafından, sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş’ın (28), Adana’daki mezarın açılarak, otopsi yapılacak. Taktaş ailesinin avukatı Fethi Öksüz, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturmanın aktif olarak devam ettiğini, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için fethi kabir işlemi yapılacağını söyledi.

        'İşte Benim Stilim' isimli televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, 3 Nisan’da ABD’de fenalaşması sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taktaş’ın cansız bedeni, 20 Nisan’da hava yoluyla getirildiği Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi. Taktaş’ın ailesi, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne sebep olduğunu iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.’den şikayetçi oldu. Taktaş'ın ismini açıklamak istemeyen teyzesi K.C., kanında ölümüne neden olmayacak kadar uyuşturucu bulunduğu tespit edilen yeğeninin, ressam sevgilisi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını ileri sürdü. Yeğeninin darbedilip, tutulduğu yerde aç bırakıldığını da iddia eden teyze, "Hem ABD’de hem Türkiye’de hukuk mücadelesi başlattık. Bu konunun asla peşini bırakmayacağız. Sevgilisi, kıskançlığından güzel görünmesin diye saçlarının ön kısmını ve kaşlarını bile kazıyordu” dedi.

        PAZARTESİ MEZARI AÇILACAK

        Taktaş ailesinin avukatı Fethi Öksüz, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturmanın aktif olarak devam ettiğini ve 6 Mayıs'ta fethi kabir işlemi yapılacağını söyledi. Öksüz, “Şu anda ailenin avukatı olarak tarafımıza gelen bilgi, belge ve yazışmalarla Yağmur’un ölümü bir cinayet olma olasılığı kuvvetli olarak görülmektedir. Bu kapsamda cumhuriyet başsavcılığımız ile yaptığımız görüşmeler akabinde, her ne kadar ABD’de bir soruşturma yürütülüyor olsa da somut gerçekliğin ve olayın tam manasıyla gün yüzüne çıkabilmesi için Yağmur’un tekrardan fethi kabir işleminin gerçekleştirilip Türk adli makamlarınca da otopsisinin yapılması için bir gereklilik ortaya çıkmıştır. Bu sebeple ailenin onayı alınarak pazartesi günü Yağmur’un fethi kabir işlemi gerçekleşip otopsi işlemleri başlayacaktır” diye konuştu.

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