Adana'da motosiklet fabrikasında yangın (2)

KONTROLALTINA ALINDI

Adana'da saat 20.00 sıralarında motosiklet ve elektrikli araç üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda TOMA ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler de destek verdi. Yangın sırasında depoda bulunan motosiklet ve elektrikli araçların alevlerden kurtarılması için büyük çaba sarf edildi. Yangından kurtarılan yüzlerce araç güvenli bölgelere taşınırken, fabrikada büyük çaplı hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.