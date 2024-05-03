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        Polis, şüphelileri bindikleri motosiklete çarparak yakaladı

        ADANA'da polis ekipleri, 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan 2 şüpheliyi, bindikleri motosiklete çarparak yakaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 10:27 Güncelleme: 03.05.2024 - 10:30
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        Polis, şüphelileri bindikleri motosiklete çarparak yakaladı
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        ADANA’da polis ekipleri, 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan 2 şüpheliyi, bindikleri motosiklete çarparak yakaladı.

        Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi’nde meydana geldi. Polis ekipleri, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikleti şüphe üzerine durdurmak istedi. Polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan şüpheliler kaçtı. Takip sırasında polis, şüphelilerin motosiklete çarptı. Yere düşen şüpheliler, gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüpheliler, kask takmadıkları için kaçtıklarını öne sürdü. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

        Bu arada polis ekiplerinin takip anları bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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