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        Patates üreticisi, market boykotuyla alım fiyatını yüzde 20 artırdı

        ADANA'da binlerce dönüm arazide patates yetiştiren çiftçiler, zincir marketin kilo başına 10 lira teklifinin çok düşük olduğunu öne sürüp, 20 lira talep ederek geçen hafta hasadı durdurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 11:28 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:30
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        Patates üreticisi, market boykotuyla alım fiyatını yüzde 20 artırdı
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        ADANA’da binlerce dönüm arazide patates yetiştiren çiftçiler, zincir marketin kilo başına 10 lira teklifinin çok düşük olduğunu öne sürüp, 20 lira talep ederek geçen hafta hasadı durdurdu. Görüşmeler sonucu 12 liraya anlaşan çiftçiler, bugün hasada devam etti.

        Türkiye’nin ilk turfanda patates hasadının yapıldığı kentte geçen ay hasat başladı. Türkiye’de üretilen 5,5 milyon ton patatesin 220 bin tonunun karşılandığı kentte doğrudan zincir marketlere satış yapan çiftçiler, fiyatta anlaşamadı. Marketlerin kilo başına 10 lira teklifinin çok düşük olduğunu öne süren üreticiler, geçen hafta ortak karar alarak hasadı durdurma kararı aldı. Kilosuna 20 lira isteyen üreticiler, görüşmeler sonrası 12 liraya anlaştı. Bugün sabah tarlalara götürülen iş makineleri ile işçiler, birinci ve ikinci kalite ürünleri hasat etmeye başladı. Tarlada bırakılan üçüncü kalite ürünler ise çok sayıda vatandaş tarafından toplanarak evlerine götürüldü.

        Çiftçi Kıyas Kocaağa, “12 liradan vermek zorunda kaldık çünkü vermezsek ürünlerimiz tarlada çürüyecekti. Akaryakıt, işçilik, nakliye, ilaç, gübre, tarla kirası gibi yüksek ve değişken maliyetleri göz önünde bulundurduğumuzda şu an her şey kafa kafaya. Para kazanmamız için 20 lira olması lazımdı" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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