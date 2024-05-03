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        Adana'da sağanak hazırlıksız yakaladı

        ADANA'da kısa süre etkili olan sağanak, dışarıda olanları hazırlıksız yakaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 17:25 Güncelleme: 03.05.2024 - 17:30
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        Adana'da sağanak hazırlıksız yakaladı
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        ADANA’da kısa süre etkili olan sağanak, dışarıda olanları hazırlıksız yakaladı. Bazıları ellerindeki poşetlerle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları ise saçak altlarına sığındı.

        Kent merkezinde öğleden sonra yarım saat etkili olan sağanak, dışarıda olanları hazırlıksız yakaladı. Şemsiyesi olmayanlar, bina saçaklarının altına sığındı. Su basan bazı caddelerde sürücüler zor anlar yaşadı. Kentin güneyindeki mahallelerde ara sokaklarda ise su birikintileri oldu. Vatandaşlar, tıkanan rögarları açmaya çalıştı. Bazı çocuklar, su birikintilerinde eğlendi. Sağanağın ardından güneş açtı. Belediye ekipleri biriken suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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