'Organ ticareti' şebekesi, nakil için geldikleri Adana'da çökertildi (2)

9TUTUKLAMA

Adana’da polisin dikkatiyle deşifre edilen organ ticareti çetesi üyeleri ile donör ve alıcılardan oluşan 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından ‘organ ve doku ticareti yapma’ suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan turizm acentesi sahibi M.A.U. (58), A.K. (31), F.Ö. (49), organ nakli bekleyen İsrail uyruklu S.A.S. (68) ve E.A.M. (28) ile yakınları E.A.M. (37) ve M.A.S. (28), organlarını sattığı belirlenen Suriye uyruklu Z.M.Z. (21) ve A.S. (20) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. E.A.M.’nin ağabeyi M.A.M. (37) ile Türk tercüman E.D. (51) ise yurtdışı çıkış yasağı tedbiri ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.