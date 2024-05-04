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        Adana'da, belediye hizmet binasına saldırı; 2 araç kundaklandı

        ADANA'nın Karataş ilçesinde 2 hizmet aracı kundaklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 11:09 Güncelleme: 04.05.2024 - 11:15
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        Adana'da, belediye hizmet binasına saldırı; 2 araç kundaklandı
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        ADANA'nın Karataş ilçesinde 2 hizmet aracı kundaklandı. Belediyeye ait hizmet binası da ateşe verilmek istenirken, Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, "Yapılan saldırıyı gerçekleştirenleri şiddetle kınıyoruz. Gerekli suç duyuruları tarafımızca ilgili yerlere yapılmıştır" dedi.

        Karataş ilçesi Tuzla Mahallesi'ndeki belediyeye ait hizmet binası, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Hizmet merkezinin önündeki belediyeye ait bir çöp toplama aracı ve bir kamyonet ateşe verildi. Kamyonet, yangında kullanılamaz hale geldi. Çöp toplama aracı da zarar gördü. Ateşe verilen hizmet binasının tabelası da yandı.

        Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, "İki aracımız kundaklanmış, biri tamamen yanmış, diğeri hasarlı durumdadır. Kundaklama sonrası herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır. Saldırıyı gerçekleştirenleri şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı şahsıma değil, Tuzla halkımıza ve Karataş halkımıza yapılmıştır. Saldırıyla ilgili gerekli suç duyuruları tarafımızca ilgili yerlere yapılmıştır. Saldırıyı gerçekleştirenler ile ilgili gerekli hukuki sürecin başlatıldığını kamuoyu ile paylaşmak isterim. Hizmet etmek üzere devir aldığımız görevimizi aksatmak isteyenlere karşı mücadelemizi bu saldırılar engelleyemeyecek" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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