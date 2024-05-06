Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Ambulansa kürekle saldırı; hamile sağlık çalışanı cam parçaları ile yaralandı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde hasta yakını Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 07:13 Güncelleme: 06.05.2024 - 07:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ambulansa kürekle saldırı; hamile sağlık çalışanı cam parçaları ile yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'nın Kozan ilçesinde hasta yakını Y.A., "Geç geldiniz" diyerek kürekle saldırdığı ambulansın camlarını kırdı. Saldırıda hamile olduğu öğrenilen sağlık çalışanı, kırılan cam parçaları ile yaralandı.

        Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi Itır Sokak'ta meydana geldi. Gelen ihbar üzerine hastaya müdahaleye giden ambulansa, hasta yakınları saldırdı. İddiaya göre, "Geç geldiniz" diyerek kürekle saldıran hasta yakını Y.A., ambulansın camlarını kırdı. Saldırı sırasında ambulanstaki hamile bir sağlık çalışanı, gözüne gelen cam parçaları nedeniyle yaralandı. Düşük yapma riskiyle hastaneye kaldırılan sağlık çalışanı, tedaviye alındı. Öte yandan sağlık çalışanları, olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Y.A. hakkında şikayette bulundu.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kilis'te aile faciası! Eşi ve 3 çocuğunu öldürüp intihar etti
        Kilis'te aile faciası! Eşi ve 3 çocuğunu öldürüp intihar etti
        200 yıllık bina küle döndü
        200 yıllık bina küle döndü
        Pres makinesine sıkışan fabrika sahibi öldü
        Pres makinesine sıkışan fabrika sahibi öldü
        Fidan: Bu gerginlik daha büyük bir savaşın habercisi de olabilir
        Fidan: Bu gerginlik daha büyük bir savaşın habercisi de olabilir
        Galatasaray'dan tarihi rekor!
        Galatasaray'dan tarihi rekor!
        Bingölspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor karşılaşmasında gerginlik
        Bingölspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor karşılaşmasında gerginlik
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Aslan'dan gol yağmuru!
        Aslan'dan gol yağmuru!
        Hıdırellez, yurdun dört bir yanında kutlandı
        Hıdırellez, yurdun dört bir yanında kutlandı
        Yol kenarında terk edilmiş halde bulundu!
        Yol kenarında terk edilmiş halde bulundu!
        "Ancak Ziyech gölgede bırakabilirdi"
        "Ancak Ziyech gölgede bırakabilirdi"
        Meteoroloji'den flaş sıcaklık açıklaması!
        Meteoroloji'den flaş sıcaklık açıklaması!
        "'Hakim'iyet bila kaydü şart"
        "'Hakim'iyet bila kaydü şart"
        Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar
        Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar
        1. Lig'de çılgın gün!
        1. Lig'de çılgın gün!
        Türkiye'den 'enerji çeşitliliği' atılımı
        Türkiye'den 'enerji çeşitliliği' atılımı
        400 yıl öncede yaşıyorlar: Teknolojiyi reddeden Amish halkı
        400 yıl öncede yaşıyorlar: Teknolojiyi reddeden Amish halkı
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf

        Benzer Haberler

        Adana'da devrilen off-road aracındaki çocuk yaralandı
        Adana'da devrilen off-road aracındaki çocuk yaralandı
        Adana'da geri dönüşüm malzemesi yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da geri dönüşüm malzemesi yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
        Otobüsün altında kalan kadın, hayatını kaybetti
        Otobüsün altında kalan kadın, hayatını kaybetti
        Adana'da "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi
        Adana'da "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi
        Adana'da özel halk otobüsünün çarptığı kişi yaşamını yitirdi
        Adana'da özel halk otobüsünün çarptığı kişi yaşamını yitirdi
        Adana'da düzenlenen sualtı hokeyi şampiyonası tamamlandı
        Adana'da düzenlenen sualtı hokeyi şampiyonası tamamlandı