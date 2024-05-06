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        Sulama kanalına düşen kadını çevredekiler kurtardı

        ADANA'da sulama kanalına düşüp, akıntıda sürüklenen Tezcan Kanal'ı (30) mahalleli suya atlayıp, kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 12:33 Güncelleme: 06.05.2024 - 12:35
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        Sulama kanalına düşen kadını çevredekiler kurtardı
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        ADANA’da sulama kanalına düşüp, akıntıda sürüklenen Tezcan Kanal’ı (30) mahalleli suya atlayıp, kurtardı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Tezcan Kanal, dengesini kaybederek Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalına düşüp, akıntıda sürüklenmeye başladı. Çevredekiler, suya atlayıp, kadını kurtarmaya çalıştı. Bir süre akıntıda sürüklenen gençler, kadını kıyıya çıkarmayı başardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesinin ardından Tezcan Kanal’ı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kanal’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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