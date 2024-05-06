Otobüsün altında kalan kadının öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı; 'Görmedim' diyen şoför serbest

Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Günindi’nin cenazesi, Kabasakal Mezarlığı’nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Öte yandan kazaya ilişkin araç içi kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yolun karşısına doğru yürüyen Günindi’nin, şoför O.Ö.’nün başka bir yöne baktığı sırada otobüsün altında kaldığı anlar yer aldı. O.Ö.’nün seyir halindeyken ses duyması üzerine, otobüsü durdurduğu görüldü.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. Evine dönen Fadime Günindi’ye, sokakta yürüdüğü sırada şoför O.Ö.’nün kullandığı 01 J 0305 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalan Günindi, birkaç metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Günindi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı duyup olay yerine gelen Günindi’nin yakınları feryat edip, gözyaşı döktü. Gözaltına alınan şoför O.Ö., Yüzüncüyıl Polis Merkezi’ne götürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.