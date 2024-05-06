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        Otobüsün altında kalan kadının öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı; 'Görmedim' diyen şoför serbest

        ADANA'da yolun karşısına geçerken O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 13:41 Güncelleme: 06.05.2024 - 13:45
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        Otobüsün altında kalan kadının öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı; 'Görmedim' diyen şoför serbest
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        ADANA’da yolun karşısına geçerken O.Ö.’nün (45) kullandığı özel halk otobüsünün altında kalıp, sürüklenerek hayatını kaybeden Fadime Günindi (67), toprağa verildi. Kaza anına ilişkin araç içi kamera görüntüsü ortaya çıktı. İfadesinde, “Sesi duyunca birinin, çatıdan otobüsün üzerine atladığını düşündüm. Kazaya karışan kişiyi kesinlikle görmedim. Durunca fark ettim, pişmanım” diyen şoför O.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. Evine dönen Fadime Günindi’ye, sokakta yürüdüğü sırada şoför O.Ö.’nün kullandığı 01 J 0305 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalan Günindi, birkaç metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Günindi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı duyup olay yerine gelen Günindi’nin yakınları feryat edip, gözyaşı döktü. Gözaltına alınan şoför O.Ö., Yüzüncüyıl Polis Merkezi’ne götürüldü.

        Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Günindi’nin cenazesi, Kabasakal Mezarlığı’nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Öte yandan kazaya ilişkin araç içi kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yolun karşısına doğru yürüyen Günindi’nin, şoför O.Ö.’nün başka bir yöne baktığı sırada otobüsün altında kaldığı anlar yer aldı. O.Ö.’nün seyir halindeyken ses duyması üzerine, otobüsü durdurduğu görüldü.

        Polis merkezindeki ifadesinde, “Sesi duyunca birinin, çatıdan otobüsün üzerine atladığını düşündüm. Kazaya karışan kişiyi kesinlikle görmedim. Durunca fark ettim, pişmanım” diyen O.Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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