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        Annesini maganda kurşunuyla kaybetti: Hep savcı olmamı istemişti, cübbe giydiğimi göremeyecek

        ADANA'da, otomobiliyle evine dönerken oğlu Kayra'nın (7) gözü önünde ensesine isabet eden maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Hayriye Derin'in (43), Hukuk Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi oğlu Burak Derin (22), "Annem hep savcı olmamı istemişti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 10:34 Güncelleme: 08.05.2024 - 10:40
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        Annesini maganda kurşunuyla kaybetti: Hep savcı olmamı istemişti, cübbe giydiğimi göremeyecek
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        ADANA'da, otomobiliyle evine dönerken oğlu Kayra'nın (7) gözü önünde ensesine isabet eden maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Hayriye Derin'in (43), Hukuk Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi oğlu Burak Derin (22), "Annem hep savcı olmamı istemişti. Şimdi, cübbeyi giydiğimi göremeyecek" diye konuştu.

        Olay, 4 Mayıs'ta saat 09.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. Ev kadını, 3 çocuk annesi Hayriye Derin, otomobiliyle oğlu Talha Derin'i (12) yabancı dil kursuna bıraktıktan sonra yanındaki diğer oğlu Kayra Derin ile evine dönmek için yola çıktı. Derin, caddeden geçerken motosikletli 2 şüpheli, husumetli oldukları öne sürülen kişinin, oto lastik tamiri ve satışı yapılan iş yerine tabancalı saldırı düzenledi. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri direksiyondaki Hayriye Derin'in ensesine isabet etti. Oğlu Kayra'nın gözleri önünde yaralanan Derin, bilinci kapanınca karşı şeritten gelen yolcu minibüsüne çarptı. Saldırganlar ise motosikletle kaçtı. Hastaneye kaldırılan Derin, doktorların tüm müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Derin, Kabasakal Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        Eşini, silahlı saldırıda kaybeden Durmuş Ali Derin (47), olay yerine 300 metre uzaklıktaki evinde çocuklarıyla taziyeleri kabul etti. Durmuş Ali Derin, eşini öldüren şüphelilerin bir an önce yakalanmasını, hak ettikleri cezayı almalarını istedi.

        'KATİLLERİ BULUNSUN'

        Derin'in, Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi oğlu Burak Derin, "Evimize çok yakın bir noktada gerçekleşen olayın, iki grup arasında bir husumetten kaynaklı olduğu söyleniyor. Ben bu olayı herkes gibi basitleştiremiyorum. Sanki çete savaşı gibi organize bir olay gibi düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine, savcısına, hakimine, avukatına ve polisine güvenim sonsuz. Failler belli ancak halen bulunamadılar. Buradan herkese sesleniyorum. Annemin katilleri bulunsun, gereken neyse yapılsın istiyorum" dedi.

        'HAYATIMDA BİR BOŞLUK OLARAK KALACAK'

        Annesiyle kurdukları hayallerini anlatan Derin, "Avukat olmak istediğimi söylerdim. Annem de hep savcı olmamı istemişti. Şimdi, cübbeyi giydiğimi göremeyecek. Bu hayatımda gerçekten çok büyük bir boşluk olarak kalacak. Hukuk dünyasına mağdurların yanında olabilmek için girmek istedim. Maalesef bu olay sonrası mağdur olan biz olduk. İnşallah bana gerek kalmadan bu olay çözülür. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız ve bu olayın peşini bırakmayacağız" diyerek ağladı.

        Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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