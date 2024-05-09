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        ADANA Ayrılmak isteyen kızına 'Elimde fotoğrafların var' şantajı yapınca öldürmüş (VİDEO EKLENDİ)

        ADANA'da sokakta tartıştığı Arda Demirci'yi (19), av tüfeğiyle öldüren Mehmet Akkel (54) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 10:42 Güncelleme: 09.05.2024 - 10:45
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        ADANA Ayrılmak isteyen kızına 'Elimde fotoğrafların var' şantajı yapınca öldürmüş (VİDEO EKLENDİ)
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        ADANA’da sokakta tartıştığı Arda Demirci’yi (19), av tüfeğiyle öldüren Mehmet Akkel (54) tutuklandı. Akkel’in, kızı İ.A.’nın (19) Demirci’den ayrılmak istemesi üzerine “Elimde fotoğrafların var. Beni terk edersen, seni rezil ederim” diyerek şantaja yapması üzerine cinayetin işlediği ortaya çıktı.

        Olay, 7 Mayıs saat 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi’nde meydana geldi. İ.A., aynı mahallede oturan sevgilisi Arda Demirci’den bir süre önce ayrılmak istediğini söyledi. Çift arasında başlayan husumet nedeniyle çıkan kavgada İ.A.’nın babası Mehmet Akkel, evden aldığı av tüfeğiyle Demirci’ye ateş açtı. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Demirci yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Demirci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akkel ise cinayette kullandığı tüfekle polise teslim oldu.

        Genç kızın, ayrılmak istemesi üzerine Demirci’nin, durumu kabullenemeyip, “Elimde fotoğrafların var. Beni terk edersen, seni rezil ederim” diyerek şantaj yaptığı, husumetin de bu nedenle başladığı ortaya çıktı. İ.A.’nın durumu ailesine anlatması üzerine annesi M.A. ile babası Mehmet Akkel’in, Demirci ile görüşerek, kızını rahat bırakmasını istediği belirtildi. Demirci’nin ise bu teklifi reddedip, şantajını sürdürdüğü öne sürüldü.

        Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Mehmet Akkel, ifadesinde, “Bizi küfrederek evinden kovdu. Eve geldiğimde sinirim çok bozulmuştu. Kafamı dağıtmak için maç izlemek istedim. O sırada sokaktan geçerken, evimin önünde durup bize yönelik küfretti. Bu durumu daha fazla kaldıramadım. Keşke böyle olmasaydı” dedi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Akkel, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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