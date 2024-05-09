62 suçtan aranan şüpheli, operasyon düzenleyen polislerin üzerine atıl tahta kapı attı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ‘silahlı tehdit’, ‘hırsızlık’ ve 60 ayrı ‘dolandırıcılık’ suçundan aranan Kaan Can K.’nin, Mirzaçelebi Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını belirledi. Çok sayıda ekip, adrese operasyon düzenledi. Polisin geldiğini gören Kaan Can K., evin damına çıkıp, atıl durumdaki tahta kapıyı sokaktaki polis ekibinin üzerine atarak kaçmaya çalıştı. Dama çıkan ekipler, şüpheliyi etkisiz hale getirip, gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaan Can K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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