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        62 suçtan aranan şüpheli, operasyon düzenleyen polislerin üzerine atıl tahta kapı attı

        ADANA'da 62 ayrı suçtan aranan Kaan Can K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 10:50 Güncelleme: 09.05.2024 - 10:55
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        62 suçtan aranan şüpheli, operasyon düzenleyen polislerin üzerine atıl tahta kapı attı
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        ADANA’da 62 ayrı suçtan aranan Kaan Can K., evine operasyon düzenleyen polisi görünce dama çıkıp, atıl durumdaki tahta kapıyı ekibin üzerine attı. Gözaltına alınan Kaan Can K., tutuklandı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ‘silahlı tehdit’, ‘hırsızlık’ ve 60 ayrı ‘dolandırıcılık’ suçundan aranan Kaan Can K.’nin, Mirzaçelebi Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını belirledi. Çok sayıda ekip, adrese operasyon düzenledi. Polisin geldiğini gören Kaan Can K., evin damına çıkıp, atıl durumdaki tahta kapıyı sokaktaki polis ekibinin üzerine atarak kaçmaya çalıştı. Dama çıkan ekipler, şüpheliyi etkisiz hale getirip, gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaan Can K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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