Eşi, kayınvalidesi ve engelli kayınbiraderini öldüren sanık: Öldürüp fotoğraflarını çektim

ADANA'da çocuklarının devlet korumasına verilmesi yüzünden tartıştığı eşi, kayınvalidesi ve engelli kayınbiraderini bıçaklayarak öldürüp, kayınpederini de yaralayan Özgür Durmuş (42), 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında, “Bıçağı kime salladığımı bilmiyorum. Kanlı vaziyetteki fotoğraflarını çekip WhatsApp hesabı üzerinden 'durum' olarak paylaştım. Bu paylaşımı bilinçli yapmadım” dedi.

Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde 3 Mayıs 2023'te içki içen Suriye asıllı Türk vatandaşı Özgür Durmuş, evde tartıştığı eşi İptihel Baba (29), kayınvalidesi İnaye Hellak (59) ve bedensel engelli kayınbiraderi Muhammed Baba'yı (28) bıçaklayarak öldürdü, kayınpederi Muhammed Zeki Baba'yı (60) ise yaraladı. Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Özgür Durmuş hakkında Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Durmuş’un yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, Özgür Durmuş tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Avukatlar ile sanığın yakınlarının salonda hazır bulunduğu duruşmada hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan Özgür Durmuş, olay günü alkollü olduğunu tekrarladı. Eşi ile çocuklarının devlet korumasına verilmesi nedeniyle tartıştıklarını ifade eden Durmuş, “Uyuduğum sırada kayınbiraderim Muhammed Baba odaya girerek beni rahatsız etti. Kendisini uyarınca, kayınpederim beni evden kovdu. Birbirimize karşılıklı hakaret ettik. Olaydan önce uyuşturucu madde ve alkol kullanmaya başladım. Olayla ilgili olarak sadece mutfaktan bıçak aldığımı hatırlıyorum. Bıçağı kime salladığımı hatırlamıyorum. O sırada kendimde değildim. Kanlı vaziyetteki fotoğraflarını çekip WhatsApp hesabı üzerinden 'durum' olarak paylaştım. Ancak bu paylaşımı bilinçli olarak yapmadım. Öldürme amacım yoktu, büyük hata yaptım” dedi.