Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kozan'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 22:40 Güncelleme: 10.05.2024 - 22:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kozan'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Kozan-Kadirli Karayolu Faydalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Ağaçdelen yönetimindeki 01 UD 321 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 80 AZ 762 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücü Ahmet Ağaçdelen ile Mustafa Talha Durmuş (24), Abdussamed Yiğit (26), Osman Efe Ağaçdelen (15), Adem Yiğit (59) ve Esme Durmuş (54), itfaiye erleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Ağaçdelen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 5 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Öğretmenlerimiz müsterih olsun'
        'Öğretmenlerimiz müsterih olsun'
        Jeomanyetik fırtına! Potansiyel tehlikeleri neler?
        Jeomanyetik fırtına! Potansiyel tehlikeleri neler?
        Ameliyathane malzemelerini satmışlar
        Ameliyathane malzemelerini satmışlar
        Filistin tasarısı BM'de onaylandı
        Filistin tasarısı BM'de onaylandı
        Tekel bayi saldırısında pasaport iddiası!
        Tekel bayi saldırısında pasaport iddiası!
        Eve girince şok oldu!
        Eve girince şok oldu!
        Azerbaycan ve Ermenistan'dan barış görüşmesi
        Azerbaycan ve Ermenistan'dan barış görüşmesi
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        Türkiye'deki uzun saatler çalışanların oranı AB ortalamasını katladı
        Türkiye'deki uzun saatler çalışanların oranı AB ortalamasını katladı
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu

        Benzer Haberler

        Adana'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı
        Adana'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı
        Adana'da plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralan...
        Adana'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralan...
        'Bayğaralar' organize suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        'Bayğaralar' organize suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Depremde hasar alan ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin bir bölümü hasta...
        Depremde hasar alan ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin bir bölümü hasta...