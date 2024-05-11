Eşi ve annesini öldüren sanığa, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerine göre cezalandırılması talebi

ADANA’da tartıştığı eşi Halime Kaya (44) ile annesi Fahriye Kaya’yı (54) tabancayla vurarak öldüren Nurettin Kaya (40) hakkında 2’kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, akıl hastası olduğu belirlenen sanık Kaya hakkında yargılama sonunda hastalığından dolayı ceza verilmeyerek akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerine hükmedilmesini istedi.

Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’nde oturan Nurettin Kaya, 24 Kasım 2023’te eşi Halime Kaya ile birlikte karşı evde oturan annesi Fahriye Kaya'nın yanına gitti. Burada, mutfakta tartışma çıktı. Tartışma sırasında Nurettin Kaya, belindeki tabancayı çıkarıp annesi Fahriye Kaya ile eşi Halime Kaya'yı başlarından vurarak, motosikletle kaçtı. 4 çocuk annesi Halime Kaya yaşamını yitirirken, yaralanan Fahriye Kaya ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fahriye Kaya da 18 Ocak 2024’te yaşamını yitirdi. Bir süre psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Nurettin Kaya, yakalanıp, tutuklandı. Nurettin Kaya polisteki ifadesinde, "Bana ihanet ediyorlardı, ikisini de vurdum. Hak ettiler" dedi.

İddianamede, sanık Kaya’nın akıl hastası olduğu yönünde verilen rapora da yer aldı. Raporda, 21 Aralık 2023’te Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde gözlem altına alınan Nurettin Kaya’ya yapılan muayenesinde delüzyonel bozukluk (Bir bireyin bir ay veya daha uzun süre bir veya daha fazla sanrı gösterdiği bir durumu ifade eder. Sanrı: bir kişinin gerçek olmayan durumlara tutunması) tanısı konulduğuna dikkat çekilerek, mevcut akıl hastalığı, sanığın işlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılamasını ve bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğini önemli ölçüde azaltıcı nitelikte olup, suç tarihinde ve halen müsnet suçu nedeniyle cezai ehliyetinin olmadığının, TCK 32/1 maddesinden yararlanacağının, TCK 57/1 maddesi gereğince koruma ve tedavi kararı gerekeceği belirtildi.

Cumhuriyet savcısı olayla ilgili soruşturmasını tamamlayarak, Kaya hakkında ‘Kadın olan üstsoydan akrabayı kasten öldürme’, ‘Kadın olan eşi kasten öldürme’ suçlarından iddianame hazırladı. İddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Cumhuriyet savcısı, sanık Kaya’nın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanmasını istedi. Savcı, sanık hakkında verilen rapora da dikkat çekerek, sanık Kaya’nın akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak algılayamadığı için TCK 32/1 maddesine göre ceza verilemeyip TCK’nın 57’nci maddesinde düzenlenen akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerine hükmedilmesini talep etti. Nurettin Kaya’nın önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez. Ancak, bu kişiler hakkında güvenlik tedbirine hükmolunur.

TCK 57’NCİ MADDE

Fiili işlediği sırada akıl hastası olan kişi hakkında, koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbirine hükmedilir. Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilen akıl hastaları, yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınırlar.