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        Toz taşınımı Adana ve Osmaniye'de etkili oldu

        AFRİKA ve Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, Adana ve Osmaniye'de etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 15:41 Güncelleme: 11.05.2024 - 15:45
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        Toz taşınımı Adana ve Osmaniye'de etkili oldu
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        AFRİKA ve Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, Adana ve Osmaniye’de etkili oldu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından bugün sabah saatlerinde Adana ve Osmaniye'de toz taşınımı etkili oldu. Afrika ve Suriye üzerinden geleh toz bulutu nedeniyle her iki kentte de görüş mesafesi azaldı. Toz taşınımı nedeniyle yüksek tepeler adeta görünmez hale geldi, bazı ilçelerde hava kalitesi de düştü. Bölgede toz bulutlarının 3 gün daha süreceği tahmin ediliyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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