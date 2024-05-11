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        İş merkezinin 5'inci katından düşüp, öldü

        ADANA'da bir iş merkezinin 5'nci katındaki pencereden düşen Mustafa Aydın (68), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 16:00 Güncelleme: 11.05.2024 - 16:05
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        İş merkezinin 5'inci katından düşüp, öldü
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        ADANA'da bir iş merkezinin 5'nci katındaki pencereden düşen Mustafa Aydın (68), hayatını kaybetti.

        Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Aydın, iş merkezinin 5'nci katındaki pencereden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Aydın’ın hayatını kaybettiğini saptadı.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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