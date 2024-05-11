İş merkezinin 5'inci katından düşüp, öldü
ADANA'da bir iş merkezinin 5'nci katındaki pencereden düşen Mustafa Aydın (68), hayatını kaybetti.
ADANA'da bir iş merkezinin 5'nci katındaki pencereden düşen Mustafa Aydın (68), hayatını kaybetti.
Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Aydın, iş merkezinin 5'nci katındaki pencereden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Aydın’ın hayatını kaybettiğini saptadı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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