Adanaspor - Bandırmaspor: 1-0

75’inci dakikada Adanaspor’da solda topla buluşan Diakite bekletmeden ortasını yaptı. Savunmadan seken top Mehmet’in önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0

1’inci Lig’in 34’üncü haftasında Adanaspor sahasında ağırladığı Bandırmaspor’u 1-0 mağlup etti. Adanaspor bu sonuçla sezonu 14'üncü sırada tamamlayarak ligde kalmayı başardı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.