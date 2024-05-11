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        Adanaspor - Bandırmaspor: 1-0

        STAT:Yeni Adana StadıHAKEMLER: Mehmet Türkmen, Gökhan Barcın, Ali Can AlpADANASPOR: Ferhat Kaplan - Fatih Kurucuk, Kubilay Aktaş, Hüseyin Öztürk, Ferhat Katipoğlu (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 18:16 Güncelleme: 11.05.2024 - 18:20
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        Adanaspor - Bandırmaspor: 1-0
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        STAT:Yeni Adana Stadı

        HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Gökhan Barcın, Ali Can Alp

        ADANASPOR: Ferhat Kaplan - Fatih Kurucuk, Kubilay Aktaş, Hüseyin Öztürk, Ferhat Katipoğlu (Dk. 90+12 Feyzi), Mehmet Taş, Oberlin (Dk. 54 Rashad), Dabo (Dk. 90+12 Devran), Yepie (Dk.54 Diakite), Ciss (Dk.70 Metehan), Fernandes

        BANDIRMASPOR: Zafer Görgen - Mexer, Taha Batuhan, Mücahit Albayrak, Rahmetullah, Mulumba (Dk. 46 Doğancan), Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 73 Emre Batuhan), Gakpa (Dk. 63 Jozefzoon), Emirhan Aydoğan, Soukou, Djitte

        GOL: Dk. 75 Mehmet Taş (Adanaspor)

        KIRMIZI KARTLAR: Dk. 80 Kemal Kılıç (Teknik Direktör) (Adanaspor), Dk. 13 Djitte (Bandırmaspor)

        SARI KARTLAR: Ciss, Mehmet Taş, Fatih Kurucuk, Metehan (Adanaspor), Emirhan, Rahmetullah, Mücahit (Bandırmaspor)

        1’inci Lig’in 34’üncü haftasında Adanaspor sahasında ağırladığı Bandırmaspor’u 1-0 mağlup etti. Adanaspor bu sonuçla sezonu 14'üncü sırada tamamlayarak ligde kalmayı başardı.

        11’inci dakikada Bandırmaspor atağı sırasında Djitte rakip savunmadan Fatih’le girdiği ikili mücadele sırasında faul yaptı. Djitte’nin faul pozisyonunu VAR’da inceleyen hakem Mehmet Türkmen, oyuncuyu rakibine tekme attığı gerekçesiyle kırmızı kartla cezalandırdı. Bandırmaspor 10 kişi kaldı.

        34’üncü dakikada Adanaspor’un rakip ceza sahasına yakın bölgede kazandığı serbest vuruşu kullanan Oberlin’in şutunda kaleci topu son anda kornere çeldi.

        Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

        70’inci dakikada Adanaspor savunması rakipten aldığı topu hızla sol kanata gönderdi. Solda topla buluşan Fernandes rakibini geçip topu Hüseyin’e attı. Hüseyin’in ceza sahası dışından attığı sert şutta top az farkla dışarı gitti.

        75’inci dakikada Adanaspor’da solda topla buluşan Diakite bekletmeden ortasını yaptı. Savunmadan seken top Mehmet’in önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0

        Karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle son buldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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