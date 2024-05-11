Adanaspor - Bandırmaspor maçının ardından
1'inci Lig'in son haftasında sahasında ağırladığı Bandırmaspor'u 1-0 yenen Adanaspor, ligde kalmayı başardı.
1'inci Lig’in son haftasında sahasında ağırladığı Bandırmaspor’u 1-0 yenen Adanaspor, ligde kalmayı başardı. Maç sonu basın toplantısında Adanaspor Yardımcı Antrenörü Fuat Kınalı ve Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek açıklamalarda bulundu.
Takım olarak çok üzgün olduklarını belirten Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, “Futbolcular zeki adamlardır. İşlerini bilmelidir. Fakat bugün kırmızı kart bizim bütün planımızı bozdu. Biz nasıl sorumluluğumuzun farkındaysak, yönetim kurulu nasıl farkındaysa futbolcular da olmalı. Bilinçlenmeleri lazım. Ekibim adına, taraftar adına çok üzgünüm. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Belki yensek de çıkamayacaktık ama sonuç daha güzel bitebilirdi” dedi.
FUAT KINALI: OLMASI GEREKEN BUYDU
Adanaspor Yardımcı Antrenörü Fuat Kınalı ise uzun ve zorlu bir sezon geçirdiklerini belirterek, “Finali güzel yapmış olduk. Ligde kaldığımız için çok mutluyuz. Adana’ya hayırlı olsun. Daha iyi günler de göreceğiz. Zor zamanda yanımızda olan bütün camialara teşekkür ediyoruz. Olması gereken de buydu. Başardık ve mutluyuz” diye konuştu.
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