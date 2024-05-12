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        Kırmızı ışığa yakalanmamak için sarıda geçip İrem'in ölümüne neden olan sürücüye 15 yıl hapis istemi

        ADANA'da, otomobiliyle kırmızı ışığa yakalanmamak için sarıda geçip, yaya yolunda çarptığı İrem Alper'in (22) ölümüne, ablası Gizem Alper'in (24) yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Ramazan Kılınç (22) hakkında, 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılması için dava açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 11:52 Güncelleme: 12.05.2024 - 11:55
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        Kırmızı ışığa yakalanmamak için sarıda geçip İrem'in ölümüne neden olan sürücüye 15 yıl hapis istemi
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        ADANA'da, otomobiliyle kırmızı ışığa yakalanmamak için sarıda geçip, yaya yolunda çarptığı İrem Alper'in (22) ölümüne, ablası Gizem Alper'in (24) yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Ramazan Kılınç (22) hakkında, 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılması için dava açıldı.

        Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı Asri Mezarlık yakınlarında 30 Mart'ta, Ramazan Kılınç yönetimindeki 07 HZR 01 plakalı otomobil, kırmızı ışığa yakalanmamak için sarıda geçerek, yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan İrem ve ablası Gizem Alper'e çarptı. İrem Alper hayatını kaybederken, ablası Gizem Alper ise yaralandı. Kazadan sonra sürücü Ramazan Kılınç tutuklandı. Cumhuriyet savcısı kazayla ilgili soruşturmasını tamamlayıp iddianameyi hazırladı. Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin yaptığı inceleme sonucunda iddianame kabul edildi. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sürücü Ramazan Kılınç'ın 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. İddianamede, kaza tespit tutanağı, bilirkişi raporu ve sanık sürücü ile kaza sırasında sürücünün yanındaki kuzeni Ramazan Demir'in ifadelerine yer verildi. Bilirkişi raporunda, sürücü Ramazan Kılınç'ın kavşağa yaklaşırken hızını azaltmadığı, ölen İrem ve ablası Gizem Alper'in de yolun karşısına geçerken yaya yolunu kullanmadıkları gerekçesiyle her üçünün de eşit derecede asli kusurlu olduğu belirtildi.

        'ARACI HIZLANDIRDI'

        Kazada yolcu koltuğunda olan Ramazan Demir'in iddianamede yer alan ifadesi, kazanın nasıl olduğunu ayrıntılarıyla ortaya koydu. Sürücü sanık ile polis okulu yönünden çarşı istikametine giderken Altınova ışıklarına geldiklerini belirten Ramazan Demir, "Kırmızı ışığa yakalanmamak için dayımın oğlu aracı hızlandırdığı sırada aniden iki kadın aracın önüne çıktı. Dayımın oğlu durmayarak bu bayanlara çarptı. Biz 20-35 metre ileride durduk, araçtan inerek 112 ekibini aradım, kadınlara yardım etmeye çalıştım" dedi.

        'BANA SARI YANIYORDU'

        15 yıla kadar hapsi istenen sürücü Ramazan Kılınç ise iddianamede yer alan ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyip, kendisini şöyle savundu:

        "Işıklara geldiğimde bana sarı ışık yanıyordu. Ben yeşilden sarıya dönerken geçtim. Bu sırada aracımın hızı tahminen 60-70 kilometreydi. Işıkları geçtikten sonra aniden iki kadın aracımın önüne çıktı. O sırada aracımın frenine bastım, ancak mesafe kısa olduğu için duramayarak çarptım. Araçtan inip 112'yi aradık, yaralılara yardım etmeye çalıştık. Yeşilden sarıya geçerken geçtim suçlamaları kabul etmiyorum."

        Sanık sürücü Ramazan Kılınç, ileriki günlerde hakim karşısına çıkacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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