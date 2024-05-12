2 TIR ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı

ADANA'da Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda kontrolden çıkıp karşı şeride devrilen TIR'a, 1 TIR ile 5 otomobilin çarptığı zincirleme kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Tarsus-Pozantı Otoyolu Akçatekir mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği bilinmeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, bariyerlere çarpıp karşı şeride devrildi. Otoyolda seyir halindeki 1 TIR ile 5 otomobil ise devrilen TIR'a çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, araçlarda sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlıkçılar tarafından ilk müdahalesi yapılan 2’si ağır 6 yaralı, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otoyolda trafik akışını durduran kazayla ilgili inceleme başlatıldı.