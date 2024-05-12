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        2 TIR ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı

        ADANA'da Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda kontrolden çıkıp karşı şeride devrilen TIR'a, 1 TIR ile 5 otomobilin çarptığı zincirleme kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 12:57 Güncelleme: 12.05.2024 - 13:00
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        2 TIR ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı
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        ADANA'da Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda kontrolden çıkıp karşı şeride devrilen TIR'a, 1 TIR ile 5 otomobilin çarptığı zincirleme kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında, Tarsus-Pozantı Otoyolu Akçatekir mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği bilinmeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, bariyerlere çarpıp karşı şeride devrildi. Otoyolda seyir halindeki 1 TIR ile 5 otomobil ise devrilen TIR'a çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, araçlarda sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlıkçılar tarafından ilk müdahalesi yapılan 2’si ağır 6 yaralı, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otoyolda trafik akışını durduran kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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