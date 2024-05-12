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        Banka şubesinin camını kaldırım taşıyla kırdılar

        ADANA'da uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen Fırat Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 13:24 Güncelleme: 12.05.2024 - 13:30
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        Banka şubesinin camını kaldırım taşıyla kırdılar
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        ADANA’da uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen Fırat Y. (23) ile Cenk M. (29), kaldırım taşıyla bir banka şubesinin kapısının camını kırdılar. Çevredekilerin tepkisiyle kaçan şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı.

        Olay, saat 10.00 sıralarında Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesi’ndeki bir banka şubesinde meydana geldi. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen Fırat Y. ile Cenk M., kaldırım taşıyla şubenin cam kapısına vurmaya başladı. Camın bir kısmı kırılırken, çevredekiler ise şüphelilere tepki gösterdi. O anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şüpheliler, bir süre sonra ellerindeki taşı bırakıp, bölgeden ayrıldı. Şubede maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri olay yerine yakın bir sokakta yakaladı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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