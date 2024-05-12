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        Adana Demirspor - Gaziantep FK: 1-6

        STAT: Yeni AdanaHAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa SavranlarADANA DEMİRSPOR: Magomedaliyev- İsmail Çokçalış (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 21:20 Güncelleme: 12.05.2024 - 21:25
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        Adana Demirspor - Gaziantep FK: 1-6
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        STAT: Yeni Adana

        HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

        ADANA DEMİRSPOR: Magomedaliyev- İsmail Çokçalış (Dk. 66 Atal), Manev, Gravillon, Mohammadi (Dk. 46 Yusuf Barasi), Maestro (Dk. 86 İzzet Çelik), Michut (Dk. 86 Ozan Demirbağ), Mendoza, Tayfun Aydoğan (Dk. 66 Alioui), Yusuf Erdoğan, Balotelli

        GAZİANTEP FK: Nita- Mustafa Eskihellaç, Ertuğrul Ersoy (Dk. 86 Monteiro), Djilobodji, M'Bakata, N'Koulou, Ogün Özçiçek (Dk. 75 Furkan Soyalp), Markovic (Dk. 83 Badji), Maxim, Max Gradel (Dk. 87 Jevtovic), Dragus (Dk. 82 Mirza Cihan)

        GOLLER: Dk. 31 Mendoza (Adana Demirspor) Dk. 11, Dk. 77 Dragus, Dk. 33 Markovic, Dk. 45+7 Djilobodji, Dk. 67 Mustafa Eskihellaç, Dk. 90 Badji (Gaziantep FK)

        KIRMIZI KART: Dk. 39 Balotelli (Adana Demirspor)

        SARI KARTLAR: Balotelli, Michut, Maestro, Yusuf Erdoğan (Adana Demirspor), Markovic, Gradel (Gaziantep FK)

        Süper Lig’in 36’ncı hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne 6-1 mağlup oldu.

        11’inci dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sağ kanattan atağa çıkan Markovic, topu rakip ceza sahasına yerden sert gönderdi. Müsait pozisyondaki Dragus’un sert şutunda top ağlarla buluştu. 0-1

        31’inci dakikada Adana Demirspor skoru eşitledi. Sağ kanattan açılan ortada Balotelli’nin kafayla indirdiği topu alan Mendoza’nın köşeye sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

        33’üncü dakikada Gaziantep FK tekrar öne geçti. Maxim’in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Markovic, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Karşı karşıya pozisyonda Markovic’in plase şutunda top ağlarla buluştu. 1-2

        45+7’nci dakikada Gaziantep FK farkı 2’ye çıkardı. Maxim’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda rakip savunmanın arasından yükselen Djilobodji’nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-3

        Karşılaşmanın ilk yarısını Gaziantep FK 3-1 önde tamamladı.

        51’inci dakikada ceza alanı arkasına sarkan Dragus'tan önce kalesini terk eden Magomedaliyev, göğsüyle müdahale ederek topu uzaklaştırdı.

        59’uncu dakikada Djilobodji ile Mendoza arasındaki mücadelede Mendoza yerde kalınca hakem Abdulkadir Bitigen önce penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu monitörden izleyen Hakem Abdulkadir Bitigen, penaltı kararını iptal etti.

        67’nci dakikada Gaziantep FK farkı 3’e çıkaran golü buldu. Savunmadan dönen topla buluşan Mustafa Eskihellaç ceza sahası çizgisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-4

        77’nci dakikada Gaziantep FK 5'inci gole ulaştı. Adana Demirspor yarı sahasına gönderilen topa hakim olamayan Manev'den topu kapan Dragus'un sağ kanattan girdiği ceza sahasında kaleci Magomedaliyev'i geçtikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-5

        90’ıncı dakikada Gaziantep FK farkı 5'e çıkardı. Ceza sahası içinde Maxim'in pasında topla buluşan Badji'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-6

        Maçı Gaziantep FK 6-1 kazandı.

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        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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