Adana Demirspor - Gaziantep FK: 1-6

59’uncu dakikada Djilobodji ile Mendoza arasındaki mücadelede Mendoza yerde kalınca hakem Abdulkadir Bitigen önce penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu monitörden izleyen Hakem Abdulkadir Bitigen, penaltı kararını iptal etti.

51’inci dakikada ceza alanı arkasına sarkan Dragus'tan önce kalesini terk eden Magomedaliyev, göğsüyle müdahale ederek topu uzaklaştırdı.

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