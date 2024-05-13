TIR'ın içinde bulunduğu otomobile çarptığı anı kaydetti; durumu ağır

ADANA'da Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda kontrolden çıkıp karşı şeride geçen TIR, otomobile çarptı. Bu anlar, otomobildeki yolcunun cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüyü çeken yolcunun durumunun ağır olduğu belirtilirken, zincirleme kazada yaralanan 6 kişinin tedavisi sürüyor.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında, Tarsus-Pozantı Otoyolu Akçatekir mevkisinde meydana geldi. Kimliği bilinmeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, bariyerlere çarpıp karşı şeride devrildi. Otoyolda seyir halindeki 1 TIR ile 5 otomobil ise devrilen TIR'a çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, araçlarda sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan 2’si ağır 6 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otoyolda trafik akışını durduran kazayla ilgili inceleme başlatıldı.