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        TIR'ın içinde bulunduğu otomobile çarptığı anı kaydetti; durumu ağır

        ADANA'da Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda kontrolden çıkıp karşı şeride geçen TIR, otomobile çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 11:36 Güncelleme: 13.05.2024 - 11:40
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        TIR'ın içinde bulunduğu otomobile çarptığı anı kaydetti; durumu ağır
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        ADANA'da Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda kontrolden çıkıp karşı şeride geçen TIR, otomobile çarptı. Bu anlar, otomobildeki yolcunun cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüyü çeken yolcunun durumunun ağır olduğu belirtilirken, zincirleme kazada yaralanan 6 kişinin tedavisi sürüyor.

        Kaza, dün saat 11.00 sıralarında, Tarsus-Pozantı Otoyolu Akçatekir mevkisinde meydana geldi. Kimliği bilinmeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, bariyerlere çarpıp karşı şeride devrildi. Otoyolda seyir halindeki 1 TIR ile 5 otomobil ise devrilen TIR'a çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, araçlarda sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan 2’si ağır 6 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otoyolda trafik akışını durduran kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        KAZA KAMERADA

        Öte yandan, TIR'ın karşı şeride geçip bir otomobille çarpıştığı anlara ilişkin cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, kadın sürücünün yanındaki kişinin cep telefonuyla yolu ve çevreyi kaydettiği, bu sırada karşı şeritteki TIR'ın bariyere çarptıktan sonra, içerisinde yolculuk yaptığı otomobile çaptığı görüldü. Görüntüyü çeken kişinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Zincirleme kazada yaralanan 6 kişinin tedavisi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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