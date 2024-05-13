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        Murat Sancak: Hikmet Karaman'ın istifasını kabul etmedim

        Adana Demirspor'un eski Başkanı Murat Sancak, Gaziantep FK karşısında alınan 6-1'lik mağlubiyetin sosyal medyada yapılan yayına bağlanarak tepki gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 14:46 Güncelleme: 13.05.2024 - 14:50
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        Murat Sancak: Hikmet Karaman'ın istifasını kabul etmedim
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        Adana Demirspor'un eski Başkanı Murat Sancak, Gaziantep FK karşısında alınan 6-1'lik mağlubiyetin sosyal medyada yapılan yayına bağlanarak tepki gösterdi. Sancak, karşılaşmanın ardından teknik direktör Hikmet Karaman'ın istifa ettiğini fakat kendisinin bunu kabul edilmediğini söyledi.

        Adana Demirspor, Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında Gaziantep FK'ya 6-1 mağlup oldu. Adana Demirspor eski başkanı ve Adana Demirspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak, sosyal medyada canlı yayın açan Adana Demirspor taraftarlarının yayınına katıldı. Yayında 6-1'lik yenilgi hakkında yapılan yorumlara tepki gösteren Sancak, teknik direktör Hikmet Karaman'ın maçtan sonra istifa ettiğini ama kendisinin bunu kabul etmediğini söyledi. Sancak, Hikmet Karaman ile 1 yıllık sözleşme yenileyeceklerini duyurdu. Yayını açan taraftar art niyetli olduklarını söyleyen Sancak, "Takımınıza sahip çıkın yoksa Bursaspor gibi amatöre kadar düşersiniz. Ben bırakırsam kimse kurtaramaz" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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