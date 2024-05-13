Uçurtmanın ipine takılan motosiklet sürücüsü düşüp, yaralandı; kaza anı kamerada

ADANA'da caddede ilerlerken başı çocukların uçurduğu uçurtmanın ipine takılan motosiklet sürücüsü yere düşerek, hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, 11 Mayıs saat 18.45 sıralarında Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi, Onur Caddesi'nde meydana geldi. Sokakta uçurtma uçuran 3 çocuktan biri yolun karşısına geçti. Diğer çocuk ise ipi gerginleştirerek uçurtmaya yön vermeye çalıştı. Bu sırada yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün başı, ipe takıldı. Uçurtma ile ip makarası, çarpışmanın etkisiyle etrafa savruldu. Dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü yere düştü. Bu sırada çocuklardan ikisi kaçtı. Kaskı ve koruyucu ekipmanı bulunmayan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredekilerin yardımıyla ayağa kalkan sürücü, daha sonra elinde uçurtmasını tutan çocuğa tepki gösterip bölgeden uzaklaştı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.